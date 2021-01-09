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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 69726973697469756976> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 08:59 freeze написав: А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии. А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.

Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме. Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 985 З нами з: 27.05.15 Подякував: 155 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 09:57 swan forever написав: freeze написав: А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии. А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.

Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме. Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.



Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов. Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 10:41 freeze

РЛА совершенствуется и подстраивается.

Сначала он договаривался с победителями (Кравчуком, Кучмой).

Потом привёл своих - регионы с Янеком.

Потом опять договорился с победителем По.

Потом ему пофиг стало, кто победит ... договорится с любым))



В принципе остальные олигархи (Пинчук и пр.) действуют в том же ключе.



И это прогресс!

Когда князю не нужно лично самому сидеть во власти (в Раде) или держать в ней своих прямых ставленников, потому что недоверие и сверхнеобходим мощный контроль.



Разрыв тесного контакта - это уже прогресс.



Теперь бы на порядки большее увеличение независимости чиновников у власти от этого олигархата и получим -- США.

Просто богатых бизнесменов. Конечно условно. Ведь влияние всё же будет.



У нас одна лишь хрень -- что чиновниками стали низкопрофессиональные лица.

Потому что вот именно этим самим нашим олигархам профессиональные лица в госаппарате и нафиг не нужны.

По крайней мере пока.



Потому что на непрофессионала легче влиять. У непрофессионала нет принципов, нет базы для отстаивания мнения, нет целей пребывания на посаде, кроме личных меркантильных.

Ему пофиг чем он занимается.

Потому что, если не пофиг, то человек работает с интересом, растёт, даёт результат, беспокоится за него, отстаивает его ... то есть профессионалом становится.



Нашим олигархам можно только сказать - Браво!

Умнейшие люди.

Но исключительно для своего кармана.





Как там -- робити треба на себе.

І не залежати від чужих (то есть принципиальних профессиональних президентов, министров и т.д.) рішень. detroytred

Повідомлень: 23591 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 10:54 detroytred написав: РЛА совершенствуется и подстраивается. РЛА совершенствуется и подстраивается.



В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки. В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 10:55 Schmit

Повідомлень: 1887 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:19 freeze написав: detroytred написав: РЛА совершенствуется и подстраивается. РЛА совершенствуется и подстраивается.



В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки. В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки.



Он уже давно и официально член "СИСТЕМЫ", и владелец базовых активов прописанных под ликвидацию(или только внешнее влияние - собственность). Он уже давно и официально член "СИСТЕМЫ", и владелец базовых активов прописанных под ликвидацию(или только внешнее влияние - собственность). Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:30 detroytred написав: shapo

Полностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.

И как это обернется ещё неизвестно.



Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.



Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.

Поэтому США.

Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))

Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.

Ну вообще никакого смысла замены. shapoПолностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.И как это обернется ещё неизвестно.Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.Поэтому США.Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.Ну вообще никакого смысла замены.

Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:33 Kudrjavuy написав: Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")



Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4457 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:38 detroytred написав: Shapo

Нюанс.

Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).



В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.



Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.



А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.

То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение. ShapoНюанс.Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.

У Вас всегда насильственная глупость.

В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.

В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.

В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.

Права на собственность.

Права на жизнь.

Права на имущество.

Права на здоровье.

Право на достойную работу.(заработок)

Право на Землю Предков.

..............................................................

"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.

Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами. У Вас всегда насильственная глупость.В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.Права на собственность.Права на жизнь.Права на имущество.Права на здоровье.Право на достойную работу.(заработок)Право на Землю Предков..............................................................."ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:39 shapo написав: Kudrjavuy написав: Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")



Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?



Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно



Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество. Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечноКакой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 69726973697469756976> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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