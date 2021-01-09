Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни. Экономики. Населения. Финансов. Промышленности. Энергетики. Науки. Производства. Территории. Природной зоны экологической безопасности. Водных ресурсов. Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания). ................................................................ Этот список бесконечен и только форсируется. В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?
НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом. - попробуйте сделать публичный вывод. Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.
freeze написав: Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно
Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.
Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)
В наши времена это называлось тотальной экономической преступностью. Разрушение базовых основ Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:РЛА совершенствуется и подстраивается.
В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки.
Это определяется такими обьективными факторами: 1. Украина - хуторская страна (с) Корбан. Т.е. могущества самого могущественного не хватает. 2. Украина - не Россия (с) Кучма Спецслужбы олигарх под себя подмять не может. Плюс приходится сильно считать с Западом.
Впрочем речь не о причинах. Ваш оппонент указал, что олигархи вертят властями. Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего. Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.
detroytred написав:Shapo Нюанс. Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).
В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.
Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.
А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения. То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.
У Вас всегда насильственная глупость. В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО. В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение. В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина. Права на собственность. Права на жизнь. Права на имущество. Права на здоровье. Право на достойную работу.(заработок) Право на Землю Предков. .............................................................. "ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд. Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.
Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.
Я так и не добился, что именно и как изменилось. Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))
Теперь что именно? Коррупция и отсутствие права. Конкретизируйте.
Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы. Тогда в чём или к кому претензии?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 січ, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Люди! Не допустите тарифного беспредела от этой власти. Неужели будете молча терпеть ограбление простого трудового народа. Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!! Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП И Кабмина Призывают менять поставщика?!! Спасибо, что может простой человек против Газзбутов Фирташа?!! Почему не национализирубт газзбуты и облгазы Фирташа? Доколе этот олигарх и его приспешники будут пить кровь простого трубового украинского народа, я спрашиваю? !!!
Спеціально для тарифостурбованих... 1 Доходи населення України (офіційні без конвертів) 12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд 2 Оплата комуналки 20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд) 3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...
Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці? Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою) Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..
От і вийде Ті хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільше А проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...
То питання Ви проти бідних і за багатих?
1. Население необходимо заставлять "за что-то" платить больше. На чём то аккомулировать дополнительную прибыль. 2. budivelnik У Вас ладится не потому, что Вы и Ваши дети трудоспособны и трудолюбивы, платитте столько налогов, пока клоуны выводят всё в иностранную недвигу, и пр. - Вас имеют, как свинку на откорме, пока Вы делаете всё, для товарооборота в гривне, при чём не только со средств зарабботанных в Украине а прежде всего из-вне, приезжающих домой, приезжающих отдохнуть, туристов,.... 3. "Газ" - в Вашем случае может быть не что большее, как бойня у свинарника. Этим же могут выступать и "налоги",.... Ведь к 25му году все обязаны быть под НДС - в таком случае Вы сможете отоваривать только заробитчан, иностранцев, а своих отпускать только на "запись" в долговую тетрадь. Так работает большинство. - Представте тогда Ваши перспективы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни. Экономики. Населения. Финансов. Промышленности. Энергетики. Науки. Производства. Территории. Природной зоны экологической безопасности. Водных ресурсов. Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания). ................................................................ Этот список бесконечен и только форсируется. В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?
НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом. - попробуйте сделать публичный вывод. Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.
Спасибо за заботу о моем пищеварении. Вы мне напоминаете здешних посетителей которые все время предлагают самому погуглить не зная ответа. На последних 20 страницах что только не обсуждалось, но ни на одной я не припоминаю чтобы кто-то хотел не просто превратить Украину в колонию, а сделать из нее выжженую пустыню - даже Гитлер и Чингис-хан таких целей не ставили ибо хотели поменяв население или беря с него оброк продолжить существование этой земли. Все в этом мире кроме наводнений и землетрясений в конечном итоге осуществляют люди, и они "кто", а не "что".
Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)
Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ? Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется. Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного. Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.
detroytred написав:Shapo Нюанс. Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).
В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.
Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.
А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения. То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.
У Вас всегда насильственная глупость. В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО. В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение. В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина. Права на собственность. Права на жизнь. Права на имущество. Права на здоровье. Право на достойную работу.(заработок) Право на Землю Предков. .............................................................. "ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд. Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.
Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.
Я так и не добился, что именно и как изменилось. Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))
Теперь что именно? Коррупция и отсутствие права. Конкретизируйте.
Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы. Тогда в чём или к кому претензии?
"Право" - Украина есть Правовое Государство, где Права каждого Гражданина равны. - Это есть статья Конституции Украины №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В 2011 году они была полностью нивелирована.(Существует такое понятие "зеркально отражена") Буквы остались те же, но суть конкретно - зеркально отобразилась. "Законом о исполнении судебных решений"!!!!!!!!!!!! - 2011 год. Если Вы раньше Были обязаны государству - в соответствии обязательств Государство обязано Вам(как минимум социальные права и гарантии) - то сейчас обязанности Государства исполнять свои обязательства нарушенные и восстановленные Вами в ходе судебных тяжб - сняты!
Такая трактовка ВАс устроит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего. Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.
Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.
Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.
Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке.
Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)
Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ? Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется. Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного. Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),....... - Называйте, как хотите! Хучь итальянским замком, островом,....
- Беспредел в Украине приветствуют ВСЕ - во всех странах "аплодирую стоя", как только очередной миллион-миллиард валюты, специалистов, технологий, кадров,.... вваливается в их экономику.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)
Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ? Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется. Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного. Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),....... - Называйте, как хотите! Хучь итальянским замком, островом,....