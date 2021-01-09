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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6973697469756976>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:42

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.
Экономики.
Населения.
Финансов.
Промышленности.
Энергетики.
Науки.
Производства.
Территории.
Природной зоны экологической безопасности.
Водных ресурсов.
Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).
................................................................
Этот список бесконечен и только форсируется.
В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")


Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?

НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.
- попробуйте сделать публичный вывод.
Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.
  freeze написав:
Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно :mrgreen:

Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.

Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)

В наши времена это называлось тотальной экономической преступностью. Разрушение базовых основ Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:50

  freeze написав:
  detroytred написав:РЛА совершенствуется и подстраивается.


В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки.

Это определяется такими обьективными факторами:
1. Украина - хуторская страна (с) Корбан.
Т.е. могущества самого могущественного не хватает.
2. Украина - не Россия (с) Кучма
Спецслужбы олигарх под себя подмять не может.
Плюс приходится сильно считать с Западом.

Впрочем речь не о причинах.
Ваш оппонент указал, что олигархи вертят властями.
Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.
Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:56

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Shapo
Нюанс.
Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).

В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.

Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.

А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.
То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.

У Вас всегда насильственная глупость.
В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.
В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.
В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.
Права на собственность.
Права на жизнь.
Права на имущество.
Права на здоровье.
Право на достойную работу.(заработок)
Право на Землю Предков.
..............................................................
"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.
Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.

Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.

Я так и не добился, что именно и как изменилось.
Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))

Теперь что именно?
Коррупция и отсутствие права.
Конкретизируйте.

Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.
Тогда в чём или к кому претензии?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 січ, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:57

  budivelnik написав:
  Yuri_61 написав:Люди!
Не допустите тарифного беспредела от этой власти.
Неужели будете молча терпеть ограбление простого трудового народа. Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!!
Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП И Кабмина
Призывают менять поставщика?!! Спасибо, что может простой человек против Газзбутов Фирташа?!!
Почему не национализирубт газзбуты и облгазы Фирташа? Доколе этот олигарх и его приспешники будут пить кровь простого трубового украинского народа, я спрашиваю? !!!
Спеціально для тарифостурбованих...
1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)
12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд
2 Оплата комуналки
20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)
3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...

Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці?
Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою)
Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..

От і вийде
Ті хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільше
А проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...

То питання
Ви проти бідних і за багатих?

1. Население необходимо заставлять "за что-то" платить больше. На чём то аккомулировать дополнительную прибыль.
2. budivelnik У Вас ладится не потому, что Вы и Ваши дети трудоспособны и трудолюбивы, платитте столько налогов, пока клоуны выводят всё в иностранную недвигу, и пр.
- Вас имеют, как свинку на откорме, пока Вы делаете всё, для товарооборота в гривне, при чём не только со средств зарабботанных в Украине а прежде всего из-вне, приезжающих домой, приезжающих отдохнуть, туристов,....
3. "Газ" - в Вашем случае может быть не что большее, как бойня у свинарника.
Этим же могут выступать и "налоги",....
Ведь к 25му году все обязаны быть под НДС - в таком случае Вы сможете отоваривать только заробитчан, иностранцев, а своих отпускать только на "запись" в долговую тетрадь. Так работает большинство.
- Представте тогда Ваши перспективы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:59

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.
Экономики.
Населения.
Финансов.
Промышленности.
Энергетики.
Науки.
Производства.
Территории.
Природной зоны экологической безопасности.
Водных ресурсов.
Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).
................................................................
Этот список бесконечен и только форсируется.
В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")


Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?

НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.
- попробуйте сделать публичный вывод.
Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.


Спасибо за заботу о моем пищеварении.
Вы мне напоминаете здешних посетителей которые все время предлагают самому погуглить не зная ответа.
На последних 20 страницах что только не обсуждалось, но ни на одной я не припоминаю чтобы кто-то хотел не просто превратить Украину в колонию, а сделать из нее выжженую пустыню - даже Гитлер и Чингис-хан таких целей не ставили ибо хотели поменяв население или беря с него оброк продолжить существование этой земли.
Все в этом мире кроме наводнений и землетрясений в конечном итоге осуществляют люди, и они "кто", а не "что".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:02

  Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)


Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?
Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.
Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.
Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:06

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Shapo
Нюанс.
Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).

В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.

Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.

А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.
То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.

У Вас всегда насильственная глупость.
В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.
В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.
В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.
Права на собственность.
Права на жизнь.
Права на имущество.
Права на здоровье.
Право на достойную работу.(заработок)
Право на Землю Предков.
..............................................................
"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.
Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.

Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.

Я так и не добился, что именно и как изменилось.
Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))

Теперь что именно?
Коррупция и отсутствие права.
Конкретизируйте.

Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.
Тогда в чём или к кому претензии?

:oops: :lol:
"Право" - Украина есть Правовое Государство, где Права каждого Гражданина равны.
- Это есть статья Конституции Украины №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 2011 году они была полностью нивелирована.(Существует такое понятие "зеркально отражена")
Буквы остались те же, но суть конкретно - зеркально отобразилась. "Законом о исполнении судебных решений"!!!!!!!!!!!! - 2011 год.
Если Вы раньше Были обязаны государству - в соответствии обязательств Государство обязано Вам(как минимум социальные права и гарантии) - то сейчас обязанности Государства исполнять свои обязательства нарушенные и восстановленные Вами в ходе судебных тяжб - сняты!

Такая трактовка ВАс устроит?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:07

  detroytred написав:Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.
Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.


Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.

Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.

Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)


Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?
Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.
Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.
Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.

:mrgreen:
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......
- Называйте, как хотите!
Хучь итальянским замком, островом,....

- Беспредел в Украине приветствуют ВСЕ - во всех странах "аплодирую стоя", как только очередной миллион-миллиард валюты, специалистов, технологий, кадров,.... вваливается в их экономику.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)


Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?
Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.
Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.
Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.

:mrgreen:
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......
- Называйте, как хотите!
Хучь итальянским замком, островом,....


https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg :wink:
freeze
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