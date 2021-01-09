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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6973697469756976> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 11:42 shapo написав: Kudrjavuy написав: Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")



Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?

НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.

- попробуйте сделать публичный вывод.

Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.

freeze написав:

Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно



Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество. Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечноКакой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.

Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)



В наши времена это называлось тотальной экономической преступностью. Разрушение базовых основ Государства. НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)В наши времена это называлось тотальной экономической преступностью. Разрушение базовых основ Государства. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:50 freeze написав: detroytred написав: РЛА совершенствуется и подстраивается. РЛА совершенствуется и подстраивается.



В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки. В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки.

Это определяется такими обьективными факторами:

1. Украина - хуторская страна (с) Корбан.

Т.е. могущества самого могущественного не хватает.

2. Украина - не Россия (с) Кучма

Спецслужбы олигарх под себя подмять не может.

Плюс приходится сильно считать с Западом.



Впрочем речь не о причинах.

Ваш оппонент указал, что олигархи вертят властями.

Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.

Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно. Это определяется такими обьективными факторами:1. Украина - хуторская страна (с) Корбан.Т.е. могущества самого могущественного не хватает.2. Украина - не Россия (с) КучмаСпецслужбы олигарх под себя подмять не может.Плюс приходится сильно считать с Западом.Впрочем речь не о причинах.Ваш оппонент указал, что олигархи вертят властями.Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно. detroytred

Повідомлень: 23591 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:56 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Shapo

Нюанс.

Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).



В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.



Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.



А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.

То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение. ShapoНюанс.Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.

У Вас всегда насильственная глупость.

В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.

В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.

В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.

Права на собственность.

Права на жизнь.

Права на имущество.

Права на здоровье.

Право на достойную работу.(заработок)

Право на Землю Предков.

..............................................................

"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.

Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами. У Вас всегда насильственная глупость.В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.Права на собственность.Права на жизнь.Права на имущество.Права на здоровье.Право на достойную работу.(заработок)Право на Землю Предков..............................................................."ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.

Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.



Я так и не добился, что именно и как изменилось.

Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))



Теперь что именно?

Коррупция и отсутствие права.

Конкретизируйте.



Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.

Тогда в чём или к кому претензии? Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.Я так и не добился, что именно и как изменилось.Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))Теперь что именно?Коррупция и отсутствие права.Конкретизируйте.Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.Тогда в чём или к кому претензии? Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 січ, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23591 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:57 budivelnik написав: Yuri_61 написав: Люди!

Не допустите тарифного беспредела от этой власти.

Неужели будете молча терпеть ограбление простого трудового народа. Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!!

Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП И Кабмина

Призывают менять поставщика?!! Спасибо, что может простой человек против Газзбутов Фирташа?!!

Почему не национализирубт газзбуты и облгазы Фирташа? Доколе этот олигарх и его приспешники будут пить кровь простого трубового украинского народа, я спрашиваю? !!! Спеціально для тарифостурбованих...

1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)

12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд

2 Оплата комуналки

20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)

3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...



Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці?

Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою)

Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..



От і вийде

Ті хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільше

А проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...



То питання

Ви проти бідних і за багатих? Спеціально для тарифостурбованих...1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд2 Оплата комуналки20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці?Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою)Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..От і вийдеТі хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільшеА проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...То питанняВи проти бідних і за багатих?

1. Население необходимо заставлять "за что-то" платить больше. На чём то аккомулировать дополнительную прибыль.

2. budivelnik У Вас ладится не потому, что Вы и Ваши дети трудоспособны и трудолюбивы, платитте столько налогов, пока клоуны выводят всё в иностранную недвигу, и пр.

- Вас имеют, как свинку на откорме, пока Вы делаете всё, для товарооборота в гривне, при чём не только со средств зарабботанных в Украине а прежде всего из-вне, приезжающих домой, приезжающих отдохнуть, туристов,....

3. "Газ" - в Вашем случае может быть не что большее, как бойня у свинарника.

Этим же могут выступать и "налоги",....

Ведь к 25му году все обязаны быть под НДС - в таком случае Вы сможете отоваривать только заробитчан, иностранцев, а своих отпускать только на "запись" в долговую тетрадь. Так работает большинство.

- Представте тогда Ваши перспективы? 1. Население необходимо заставлять "за что-то" платить больше. На чём то аккомулировать дополнительную прибыль.2.У Вас ладится не потому, что Вы и Ваши дети трудоспособны и трудолюбивы, платитте столько налогов, пока клоуны выводят всё в иностранную недвигу, и пр.- Вас имеют, как свинку на откорме, пока Вы делаете всё, для товарооборота в гривне, при чём не только со средств зарабботанных в Украине а прежде всего из-вне, приезжающих домой, приезжающих отдохнуть, туристов,....3. "Газ" - в Вашем случае может быть не что большее, как бойня у свинарника.Этим же могут выступать и "налоги",....Ведь к 25му году все обязаны быть под НДС - в таком случае Вы сможете отоваривать только заробитчан, иностранцев, а своих отпускать только на "запись" в долговую тетрадь. Так работает большинство.- Представте тогда Ваши перспективы? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 11:59 Kudrjavuy написав: shapo написав: Kudrjavuy написав: Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")



Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?

НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.

- попробуйте сделать публичный вывод.

Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок. НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.Осильте сомостоятельно, ибо готовое у Вас не переваривает желудок.



Спасибо за заботу о моем пищеварении.

Вы мне напоминаете здешних посетителей которые все время предлагают самому погуглить не зная ответа.

На последних 20 страницах что только не обсуждалось, но ни на одной я не припоминаю чтобы кто-то хотел не просто превратить Украину в колонию, а сделать из нее выжженую пустыню - даже Гитлер и Чингис-хан таких целей не ставили ибо хотели поменяв население или беря с него оброк продолжить существование этой земли.

Все в этом мире кроме наводнений и землетрясений в конечном итоге осуществляют люди, и они "кто", а не "что". Спасибо за заботу о моем пищеварении.Вы мне напоминаете здешних посетителей которые все время предлагают самому погуглить не зная ответа.На последних 20 страницах что только не обсуждалось, но ни на одной я не припоминаю чтобы кто-то хотел не просто превратить Украину в колонию, а сделать из нее выжженую пустыню - даже Гитлер и Чингис-хан таких целей не ставили ибо хотели поменяв население или беря с него оброк продолжить существование этой земли.Все в этом мире кроме наводнений и землетрясений в конечном итоге осуществляют люди, и они "кто", а не "что". Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4457 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:02 Kudrjavuy написав: Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права) Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)



Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?

Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.

Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.

Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы. Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:06 detroytred написав: Kudrjavuy написав: detroytred написав: Shapo

Нюанс.

Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).



В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.



Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.



А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.

То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение. ShapoНюанс.Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.

У Вас всегда насильственная глупость.

В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.

В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.

В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.

Права на собственность.

Права на жизнь.

Права на имущество.

Права на здоровье.

Право на достойную работу.(заработок)

Право на Землю Предков.

..............................................................

"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.

Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами. У Вас всегда насильственная глупость.В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.Права на собственность.Права на жизнь.Права на имущество.Права на здоровье.Право на достойную работу.(заработок)Право на Землю Предков..............................................................."ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.

Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.



Я так и не добился, что именно и как изменилось.

Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))



Теперь что именно?

Коррупция и отсутствие права.

Конкретизируйте.



Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.

Тогда в чём или к кому претензии? Раньше у Вас корнем, причиной была отмена (изменение) в какой-то статьи Конституции.Я так и не добился, что именно и как изменилось.Сам я поискал посмотрел (номер вы указывали), но не осилил))Теперь что именно?Коррупция и отсутствие права.Конкретизируйте.Из Ваших мнений следует, что всё это объективные процессы.Тогда в чём или к кому претензии?



"Право" - Украина есть Правовое Государство, где Права каждого Гражданина равны.

- Это есть статья Конституции Украины №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В 2011 году они была полностью нивелирована.(Существует такое понятие "зеркально отражена")

Буквы остались те же, но суть конкретно - зеркально отобразилась. "Законом о исполнении судебных решений"!!!!!!!!!!!! - 2011 год.

Если Вы раньше Были обязаны государству - в соответствии обязательств Государство обязано Вам(как минимум социальные права и гарантии) - то сейчас обязанности Государства исполнять свои обязательства нарушенные и восстановленные Вами в ходе судебных тяжб - сняты!



Такая трактовка ВАс устроит? "Право" - Украина есть Правовое Государство, где Права каждого Гражданина равны.- Это есть статья Конституции Украины №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В 2011 году они была полностью нивелирована.(Существует такое понятие "зеркально отражена")Буквы остались те же, но суть конкретно - зеркально отобразилась. "Законом о исполнении судебных решений"!!!!!!!!!!!! - 2011 год.Если Вы раньше Были обязаны государству - в соответствии обязательств Государство обязано Вам(как минимум социальные права и гарантии) - то сейчас обязанности Государства исполнять свои обязательства нарушенные и восстановленные Вами в ходе судебных тяжб - сняты!Такая трактовка ВАс устроит? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:07 detroytred написав: Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.

Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно. Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.



Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.



Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.



Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке. Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09 freeze написав: Kudrjavuy написав: Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права) Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)



Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?

Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.

Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.

Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.



- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......

- Называйте, как хотите!

Хучь итальянским замком, островом,....



- Беспредел в Украине приветствуют ВСЕ - во всех странах "аплодирую стоя", как только очередной миллион-миллиард валюты, специалистов, технологий, кадров,.... вваливается в их экономику. - Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......- Называйте, как хотите!итальянским замком, островом,....- Беспредел в Украине приветствуют ВСЕ - во всех странах "аплодирую стоя", как только очередной миллион-миллиард валюты, специалистов, технологий, кадров,.... вваливается в их экономику. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8644 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10 Kudrjavuy написав: freeze написав: Kudrjavuy написав: Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права) Официально - это как раз предыдущий пост.(тотальная коррупция и отсутствие Права)



Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?

Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.

Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.

Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.



- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......

- Называйте, как хотите!

Хучь итальянским замком, островом,.... - Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......- Называйте, как хотите!итальянским замком, островом,....



https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19837 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4745 раз. Подякували: 7472 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6973697469756976> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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