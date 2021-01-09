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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6973697469756976

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:11

Кудрявый
Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.

Но Вы ведь понимаете, что это не так.
Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.

То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.

А право и права ОСТАЛИСЬ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:19

  freeze написав:
  detroytred написав:Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.
Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.


Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.

Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.

Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке.

Вот!

Никто и не ведёт речь, что конкретных своих.
Речь о том, что весь пул реальных претендентов на победу от олигархов.
Все устраивающие олигархов. В интересах олигархов.

А не от пересичных и в интересах пересичных.

А уж какой именно уже не важно.
detroytred
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