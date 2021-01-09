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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6974697569766977> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 12:11 Кудрявый

Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.



Но Вы ведь понимаете, что это не так.

Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.



То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.



А право и права ОСТАЛИСЬ. detroytred

Повідомлень: 23595 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:19 freeze написав: detroytred написав: Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.

Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно. Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего.Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.



Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.



Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.



Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке. Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке.

Вот!



Никто и не ведёт речь, что конкретных своих.

Речь о том, что весь пул реальных претендентов на победу от олигархов.

Все устраивающие олигархов. В интересах олигархов.



А не от пересичных и в интересах пересичных, государства.



И уж какой именно уже не важно. Вот!Никто и не ведёт речь, что конкретных своих.Речь о том, что весь пул реальных претендентов на победу от олигархов.Все устраивающие олигархов. В интересах олигархов.А не от пересичных и в интересах пересичных, государства.И уж какой именно уже не важно. detroytred

Повідомлень: 23595 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:21 freeze написав: Kudrjavuy написав: freeze написав:

Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ?

Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется.

Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного.

Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.



- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......

- Называйте, как хотите!

Хучь итальянским замком, островом,.... - Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......- Называйте, как хотите!итальянским замком, островом,....



https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg



Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"?

Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои.

- А это "маленькая-маленькая песчинка", в той пустыне, что гуляет по Украине. Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"?Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои.- А это "маленькая-маленькая песчинка", в той пустыне, что гуляет по Украине. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8649 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:29 detroytred написав: Кудрявый

Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.



Но Вы ведь понимаете, что это не так.

Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.



То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.



А право и права ОСТАЛИСЬ. КудрявыйНу так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.Но Вы ведь понимаете, что это не так.Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.А право и права ОСТАЛИСЬ.

Боже,.....

С Вами невозможно общаться!

(Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.)

Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие.

Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!!

Было "Право" и Вы были достойным Гражданином - теперь, что можно и хотим то и жрите.У Государства перед Вами нет никаких обязательств которые раньше назывались социальными включая здравоохранение, транспорт,...(примерно так)

Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище.

- Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат?

- ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины. Боже,.....С Вами невозможно общаться!(Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.)Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие.Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!!Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище.- Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат?- ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 12:34, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8649 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:32 freeze

Представьте, что мы (я, вы, миллионер и т.д.) наскребли денег на взнос, нашли среди 42 млн. условную Меркель, де Голля, Черчилля и т.д.

И что?

Каким реальным претендентом она будет?

Если не будет иметь поддержки олигарха (-ов)?



Ну а им какой смысл (с их виденьем развития Украины) поддержать такого кандидата?

Даже больше: зачем Западу (который переговаривает с каждым потенциальным реальным кандидатом) эта наша Меркель?

Она, кроме нас, пересичных (и то далеко не всех), никому и нафиг не нужна. Наоборот.



Риторические вопросы. detroytred

Повідомлень: 23595 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:37 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Кудрявый

Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.



Но Вы ведь понимаете, что это не так.

Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.



То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.



А право и права ОСТАЛИСЬ. КудрявыйНу так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.Но Вы ведь понимаете, что это не так.Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.А право и права ОСТАЛИСЬ.

Боже,.....

С Вами невозможно общаться!

(Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.)

Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие.

Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!!

Было "Право" и Вы были достойным Гражданином - теперь, что можно и хотим то и жрите.(примерно так)

Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище.

- Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат?

- ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины. Боже,.....С Вами невозможно общаться!(Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.)Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие.Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!!Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище.- Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат?- ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины.

Стоп.

Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.



Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.



И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.

ЗЕ вон сейчас не согласился.



Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.



Вы потерялись....

Ключевое - это реализация прав.

Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные. Стоп.Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.ЗЕ вон сейчас не согласился.Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.Вы потерялись....Ключевое - это реализация прав.Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные. detroytred

Повідомлень: 23595 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:43 detroytred написав: freeze

Представьте, что мы (я, вы, миллионер и т.д.) наскребли денег на взнос, нашли среди 42 млн. условную Меркель, де Голля, Черчилля и т.д.

И что?

Каким реальным претендентом она будет?

Если не будет иметь поддержки олигарха (-ов)?



Ну а им какой смысл (с их виденьем развития Украины) поддержать такого кандидата?

Даже больше: зачем Западу (который переговаривает с каждым потенциальным реальным кандидатом) эта наша Меркель?

Она, кроме нас, пересичных (и то далеко не всех), никому и нафиг не нужна. Наоборот.



Риторические вопросы. freezeПредставьте, что мы (я, вы, миллионер и т.д.) наскребли денег на взнос, нашли среди 42 млн. условную Меркель, де Голля, Черчилля и т.д.И что?Каким реальным претендентом она будет?Если не будет иметь поддержки олигарха (-ов)?Ну а им какой смысл (с их виденьем развития Украины) поддержать такого кандидата?Даже больше: зачем Западу (который переговаривает с каждым потенциальным реальным кандидатом) эта наша Меркель?Она, кроме нас, пересичных (и то далеко не всех), никому и нафиг не нужна. Наоборот.Риторические вопросы.

Главный интерес представителя Государства на Международной Арене - есть национальный интерес его государства в экономике и международной торговле.

У на Президенско-парламенская решпублика.

Лицедеи продали весь хлеб, маски, ... - Перемога?

Утопили в гавне оборонку - Перемога?

Уничтожили остатки промышленности - Перемога?

Официально отказались от оккупированных территорий - Перемога?

Продали Землю - Перемога?

...........................................................

Продали всех и всё, вывели свои активы,.....- им памятник ставить? Главный интерес представителя Государства на Международной Арене - есть национальный интерес его государства в экономике и международной торговле.У на Президенско-парламенская решпублика.Лицедеи продали весь хлеб, маски, ... - Перемога?Утопили в гавне оборонку - Перемога?Уничтожили остатки промышленности - Перемога?Официально отказались от оккупированных территорий - Перемога?Продали Землю - Перемога?...........................................................Продали всех и всё, вывели свои активы,.....- им памятник ставить? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8649 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:43 freeze написав: shapo написав: Kudrjavuy написав: Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.

Экономики.

Населения.

Финансов.

Промышленности.

Энергетики.

Науки.

Производства.

Территории.

Природной зоны экологической безопасности.

Водных ресурсов.

Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).

................................................................

Этот список бесконечен и только форсируется.

В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки") Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.Экономики.Населения.Финансов.Промышленности.Энергетики.Науки.Производства.Территории.Природной зоны экологической безопасности.Водных ресурсов.Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).................................................................Этот список бесконечен и только форсируется.В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")



Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить? Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?



Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно



Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество. Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечноКакой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.

Kudrjavuy написав: НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.

- попробуйте сделать публичный вывод. НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом.- попробуйте сделать публичный вывод.

Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.

И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.

И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.

Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.

Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.

https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806 Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека. Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 902 З нами з: 29.08.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:51 detroytred написав: Стоп.

Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.



Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.



И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.

ЗЕ вон сейчас не согласился.



Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.



Вы потерялись....

Ключевое - это реализация прав.

Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные. Стоп.Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.ЗЕ вон сейчас не согласился.Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.Вы потерялись....Ключевое - это реализация прав.Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.

Я так понимаю, Вы не имеете представления о .....

А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса.

В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов!

Более 20 страниц - Вы же только...

Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой. А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса.В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов!Более 20 страниц - Вы же только...Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8649 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 12:54 Igneus написав: Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.

И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.

И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.

Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.

Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.

https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806 Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.

Вы конечно Правы, но наивно ставить столь упрощённо этот вопрос.

В Украине, как всегда всё "очень сложно" - до неприличия "наоборот".

Ибо существует большое количество желающих иметь сочный Гешефт, в то же время "пришивая рукава к брюкам".

Это сегодняшний пост

Если его ещё не удалили. Вы конечно Правы, но наивно ставить столь упрощённо этот вопрос.В Украине, как всегда всё "очень сложно" - до неприличия "наоборот".Ибо существует большое количество желающих иметь сочный Гешефт, в то же время "пришивая рукава к брюкам".Это сегодняшний пост viewtopic.php?p=5142671#p5142671 Если его ещё не удалили. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8649 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6974697569766977> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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