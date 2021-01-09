Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вы контраргументировали, что самый могущественный РЛА не может протянуть своего. Я обратил внимание, что ему и незачем, когда сопротивление других олигархов сильно.
Если бы РЛА было не зачем, он бы не тратил серьёзнейшие средства на рекламу своих политсил в предвыборной борьбе на своих дорогостоящих каналах.
Конкретно у нас все олигархи враждуют между собой, поэтому толком никто и не может из них оседлать власть. Как в детской игре, когда кто-то пытается залезть на горку, а его остальные стаскивают вниз за ногу.
Поэтому говорить, что олигархи ставят своего нельзя, нет команды олигархов, есть пауки в банке.
Вот!
Никто и не ведёт речь, что конкретных своих. Речь о том, что весь пул реальных претендентов на победу от олигархов. Все устраивающие олигархов. В интересах олигархов.
А не от пересичных и в интересах пересичных, государства.
freeze написав: Разве нет в государстве институтов, которые борются с коррупцией и развивают право ? Кто-то назначает плохих борцунов, или специально ставит тех, кто не борется. Значит есть совершенно конкретное ФИО, ответственного. Попытка назвать вместо Кто, некое Что - это есть маскировка и уход от решения проблемы.
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),....... - Называйте, как хотите! Хучь итальянским замком, островом,....
Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"? Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои. - А это "маленькая-маленькая песчинка", в той пустыне, что гуляет по Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Кудрявый Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.
Но Вы ведь понимаете, что это не так. Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.
То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.
А право и права ОСТАЛИСЬ.
Боже,..... С Вами невозможно общаться! (Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.) Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие. Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!! Было "Право" и Вы были достойным Гражданином - теперь, что можно и хотим то и жрите.У Государства перед Вами нет никаких обязательств которые раньше назывались социальными включая здравоохранение, транспорт,...(примерно так) Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище. - Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат? - ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze Представьте, что мы (я, вы, миллионер и т.д.) наскребли денег на взнос, нашли среди 42 млн. условную Меркель, де Голля, Черчилля и т.д. И что? Каким реальным претендентом она будет? Если не будет иметь поддержки олигарха (-ов)?
Ну а им какой смысл (с их виденьем развития Украины) поддержать такого кандидата? Даже больше: зачем Западу (который переговаривает с каждым потенциальным реальным кандидатом) эта наша Меркель? Она, кроме нас, пересичных (и то далеко не всех), никому и нафиг не нужна. Наоборот.
detroytred написав:Кудрявый Ну так бы и указывали раньше, что Закон нивелировал ст. Конструкции.
Но Вы ведь понимаете, что это не так. Конституция, если она не изменилась, имеет приоритет.
То есть КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА, руководствующихся Законом 2011, противоречащим Конституции, а также Лица, принявшие этот Закон, являются нарушителями.
А право и права ОСТАЛИСЬ.
Боже,..... С Вами невозможно общаться! (Если на заборе написано "Х..." - то это не значит, что с ним можно совокупляться.) Конституция имеет на каждую статью перечень Законов и подзаконных Актов трактующих её действие. Именно Конституционным Судом Украины статья Конституции №1 в 2011году была перетрактована!!!! Было "Право" и Вы были достойным Гражданином - теперь, что можно и хотим то и жрите.(примерно так) Т.Е. осново полагающие хребет государства 11 категорий стали официальными - попрошайками - которых Воры тупо и официально кинули - отсюда все "реформы" и пенсионная 15го - позорище. - Вы поднимите историю, на финансе - как бы***, или наёмная тварь ликовала - Вам известен сегодняшний результат? - ВСЁ, что официально было пакращано с 2011 года - есть официальный ГЕНОЦИД населения Украины.
Стоп. Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.
Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.
И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц. ЗЕ вон сейчас не согласился.
Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.
Вы потерялись.... Ключевое - это реализация прав. Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.
detroytred написав:freeze Представьте, что мы (я, вы, миллионер и т.д.) наскребли денег на взнос, нашли среди 42 млн. условную Меркель, де Голля, Черчилля и т.д. И что? Каким реальным претендентом она будет? Если не будет иметь поддержки олигарха (-ов)?
Ну а им какой смысл (с их виденьем развития Украины) поддержать такого кандидата? Даже больше: зачем Западу (который переговаривает с каждым потенциальным реальным кандидатом) эта наша Меркель? Она, кроме нас, пересичных (и то далеко не всех), никому и нафиг не нужна. Наоборот.
Риторические вопросы.
Главный интерес представителя Государства на Международной Арене - есть национальный интерес его государства в экономике и международной торговле. У на Президенско-парламенская решпублика. Лицедеи продали весь хлеб, маски, ... - Перемога? Утопили в гавне оборонку - Перемога? Уничтожили остатки промышленности - Перемога? Официально отказались от оккупированных территорий - Перемога? Продали Землю - Перемога? ........................................................... Продали всех и всё, вывели свои активы,.....- им памятник ставить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни. Экономики. Населения. Финансов. Промышленности. Энергетики. Науки. Производства. Территории. Природной зоны экологической безопасности. Водных ресурсов. Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания). ................................................................ Этот список бесконечен и только форсируется. В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?
Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно
Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.
Kudrjavuy написав:НЕ "кто", а "что" - по моему последние 20 страниц речь только об этом. - попробуйте сделать публичный вывод.
Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад. И не только ее, то есть Украину, а это касается всех. И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались. Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета. Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека. https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
detroytred написав:Стоп. Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.
Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.
И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц. ЗЕ вон сейчас не согласился.
Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.
Вы потерялись.... Ключевое - это реализация прав. Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.
Я так понимаю, Вы не имеете представления о ..... А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса. В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов! Более 20 страниц - Вы же только... Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Igneus написав:Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад. И не только ее, то есть Украину, а это касается всех. И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались. Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета. Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека. https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806
Вы конечно Правы, но наивно ставить столь упрощённо этот вопрос. В Украине, как всегда всё "очень сложно" - до неприличия "наоборот". Ибо существует большое количество желающих иметь сочный Гешефт, в то же время "пришивая рукава к брюкам". Это сегодняшний пост viewtopic.php?p=5142671#p5142671 Если его ещё не удалили.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.