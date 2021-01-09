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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6974697569766977

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:03

  Igneus написав:Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.
И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.
И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.
Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.
Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.
https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806

Таких криз, тільки локальних, в історії людства було безліч. Популяція зростає, ресурси виснажуються, люди поимрають, цивілізації щезають. Потім цикл повторювався. Зараз настає глобальна катастрофа виснаження і забруднення. Не так перше, як друге. І вихід є - безвідходні технології, в тому числі і вуглецево нейтральні.
Ну, і, стабілізація і зменшення світового населення, яке скоро відбудеться само собою, як в Європі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:12

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Стоп.
Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.

Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.

И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.
ЗЕ вон сейчас не согласился.

Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.

Вы потерялись....
Ключевое - это реализация прав.
Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.

Я так понимаю, Вы не имеете представления о ..... :cry:
А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса.
В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов!
Более 20 страниц - Вы же только...
Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой.

Конечно мне трудно осилить))), что убрали надзор Прокуратуры.
Это сверхсложно))

Так бы сразу указали, а не после многопостных вытягиваний из Вас.

Но причём тут права, о которых Вы голосите?
Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:24

  Ukrainian написав:
  Кармелюк написав:
  detroytred написав:Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.


Ви вже багато разів згадували про Мортимер...
Зацікавили...
Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...
Хто це?
І де Ви з ним ведете дискусії?
Чи вели?

Погано шукали
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11273


Дякую!
Клянусь, я шукав добросовісно! :D
Але хто ж знав, що detroytred перейменовує форумчан... :evil:
Кармелюк
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  #<1 ... 6974697569766977
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