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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6974697569766977 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 13:03 Igneus написав: Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.

И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.

И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.

Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.

Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.

https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806 Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад.И не только ее, то есть Украину, а это касается всех.И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались.Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета.Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека.

Таких криз, тільки локальних, в історії людства було безліч. Популяція зростає, ресурси виснажуються, люди поимрають, цивілізації щезають. Потім цикл повторювався. Зараз настає глобальна катастрофа виснаження і забруднення. Не так перше, як друге. І вихід є - безвідходні технології, в тому числі і вуглецево нейтральні.

Ну, і, стабілізація і зменшення світового населення, яке скоро відбудеться само собою, як в Європі. Таких криз, тільки локальних, в історії людства було безліч. Популяція зростає, ресурси виснажуються, люди поимрають, цивілізації щезають. Потім цикл повторювався. Зараз настає глобальна катастрофа виснаження і забруднення. Не так перше, як друге. І вихід є - безвідходні технології, в тому числі і вуглецево нейтральні.Ну, і, стабілізація і зменшення світового населення, яке скоро відбудеться само собою, як в Європі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11460 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1154 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:12 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Стоп.

Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.



Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.



И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.

ЗЕ вон сейчас не согласился.



Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.



Вы потерялись....

Ключевое - это реализация прав.

Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные. Стоп.Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц.ЗЕ вон сейчас не согласился.Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.Вы потерялись....Ключевое - это реализация прав.Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.

Я так понимаю, Вы не имеете представления о .....

А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса.

В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов!

Более 20 страниц - Вы же только...

Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой. А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса.В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов!Более 20 страниц - Вы же только...Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой.

Конечно мне трудно осилить))), что убрали надзор Прокуратуры.

Это сверхсложно))



Так бы сразу указали, а не после многопостных вытягиваний из Вас.



Но причём тут права, о которых Вы голосите?

Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации. Конечно мне трудно осилить))), что убрали надзор Прокуратуры.Это сверхсложно))Так бы сразу указали, а не после многопостных вытягиваний из Вас.Но причём тут права, о которых Вы голосите?Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации. detroytred

Повідомлень: 23595 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 13:24 Ukrainian написав: Кармелюк написав: detroytred написав: Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.



Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.

Ви вже багато разів згадували про Мортимер...

Зацікавили...

Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...

Хто це?

І де Ви з ним ведете дискусії?

Чи вели? Ви вже багато разів згадували про Мортимер...Зацікавили...Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...Хто це?І де Ви з ним ведете дискусії?Чи вели?

Погано шукали

memberlist.php?mode=viewprofile&u=11273 Погано шукали



Дякую!

Клянусь, я шукав добросовісно!

Але хто ж знав, що detroytred перейменовує форумчан... Дякую!Клянусь, я шукав добросовісно!Але хто ж знав, що detroytred перейменовує форумчан... Кармелюк 1

Повідомлень: 704 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6974697569766977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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