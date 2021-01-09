Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Igneus написав:Не уничтожает, а, скажем так, перестраивает, создавая новый социально-экономический уклад. И не только ее, то есть Украину, а это касается всех. И их имена можно назвать вслух, тем более, что они сами подписались. Наконец, крайний раз такой призыв был в ноябре 2019 года, то есть до истерии с коронавирусом, и, причем, в солидном издании Оксфордского университета. Жаль, конечно, жвачных животных, поскольку в аграрном производстве им места нет и приоритет отдан растениям во благо человека. https://academic.oup.com/bioscience/art ... /8/5610806
Таких криз, тільки локальних, в історії людства було безліч. Популяція зростає, ресурси виснажуються, люди поимрають, цивілізації щезають. Потім цикл повторювався. Зараз настає глобальна катастрофа виснаження і забруднення. Не так перше, як друге. І вихід є - безвідходні технології, в тому числі і вуглецево нейтральні. Ну, і, стабілізація і зменшення світового населення, яке скоро відбудеться само собою, як в Європі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Стоп. Сначала у Вас Закон 2011, теперь конкретизировали, что Конституционным Судом перетрактована.
Я же сколько раз просил указать конкретно, что и как перетрактовано.
И то, если перетрактовано, то есть конкретные имена --- трактовальщиков. И согласившихся с этим перетрактованием лиц. ЗЕ вон сейчас не согласился.
Ну и имена не соизволивших до сих пор вернуть к начальному.
Вы потерялись.... Ключевое - это реализация прав. Сами права есть в Конституции. Вполне достаточные.
Я так понимаю, Вы не имеете представления о ..... А начинать нужно с "Верховенства Права" - на то время Прокуратура вела общий надзор над гражданским судочинством - т.е. в рамках Уголовного Дела не допускалось нарушение гражданских Прав, что решалось в Судах в соответствии Гражданского Процессуального Кодекса. В свой время, я потратил много времени, для объяснения всем этих нюансов! Более 20 страниц - Вы же только... Для написания "Закона" должна быть трактовка статьи Конституции - которую "Закон" уже отображает к исполнению каждой структурой.
Конечно мне трудно осилить))), что убрали надзор Прокуратуры. Это сверхсложно))
Так бы сразу указали, а не после многопостных вытягиваний из Вас.
Но причём тут права, о которых Вы голосите? Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.