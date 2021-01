Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......

- Называйте, как хотите!

https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg



Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"?

Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои.

Хорошая трактовка и разрешение этого же "вопроса"(это не о "Фирташе" в Австрии):

https://sprotyv.info/news/nemeckij-bank ... nye-svyazi

Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов выплатить США более 100 миллионов долларов, чтобы таким образом заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений, связанный с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает ресурс Guildhall со ссылкой на газету The New York Times.



Американские следователи обвиняют немецкий банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.



Deutsche Bank, который неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций, отказался прокомментировать эту информацию.



Отметим, что в 2019 году финансовое учреждение согласилось выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал коррупционные методы для завоевания бизнеса в Китае и РФ. В частности, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.



Додано: Нед 10 січ, 2021 14:25 detroytred написав: Но причём тут права, о которых Вы голосите?

Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации. Но причём тут права, о которых Вы голосите?Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту.

- "Усё равно люминий"

Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов.

"Результат" - получить просто.

Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае.

"0" интересом впроваджувачів пакращань.

Повідомлень: 8652 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 14:29 shapo написав: Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.

То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.

Поэтому повторяю вопрос :

кто и зачем делает из Украины безжизненную пустыню по словам гимна "Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем..."

Так что будет за тем если природа в отличие от поголовья человеков восстанавливается намного дольше ? Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.Поэтому повторяю вопрос :кто и зачем делает из Украины безжизненную пустыню по словам гимна "Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем..."Так что будет за тем если природа в отличие от поголовья человеков восстанавливается намного дольше ?

Додано: Нед 10 січ, 2021 14:32 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Но причём тут права, о которых Вы голосите?

Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации. Но причём тут права, о которых Вы голосите?Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту.

- "Усё равно люминий"

Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов.

"Результат" - получить просто.

Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае.

"0" интересом впроваджувачів пакращань.

Очень конкретно))



Роль подзаконных актов я отлично знаю. И сталкиваюсь, когда законом опрелено - при изменении денежного довольствия всл КМУ издаёт указ на перерасчёт пенсионерам.

Без всяких условий.



КМУ просто не издаёт. И всё.

Право есть. Желания реализовать нет.



Но Вы тут заявляете-то об отсутствии прав.

Но так и не показали конкретно.

Как ни пытай)) Очень конкретно))Роль подзаконных актов я отлично знаю. И сталкиваюсь, когда законом опрелено - при изменении денежного довольствия всл КМУ издаёт указ на перерасчёт пенсионерам.Без всяких условий.КМУ просто не издаёт. И всё.Право есть. Желания реализовать нет.Но Вы тут заявляете-то об отсутствии прав.Но так и не показали конкретно.Как ни пытай)) detroytred

Повідомлень: 23596 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 14:39 Кармелюк написав: Ukrainian написав: Кармелюк"[quote="5142479:detroytred написав: Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.



Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.

Ви вже багато разів згадували про Мортимер...

Зацікавили...

Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...

Хто це?

І де Ви з ним ведете дискусії?

Чи вели? Ви вже багато разів згадували про Мортимер...Зацікавили...Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...Хто це?І де Ви з ним ведете дискусії?Чи вели?

Погано шукали

Дякую!

Клянусь, я шукав добросовісно!

Але хто ж знав, що detroytred перейменовує форумчан... [/quote]

Да-да))

То, что я часто пишу Будивельник, юрий91 и т.д., Вы не видели и не знаете.



Жгите ещё.

Додано: Нед 10 січ, 2021 15:03 shapo написав: Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.

То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.

Поэтому повторяю вопрос :

Повідомлень: 23596 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 15:03 shapo написав: Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.

То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.

Поэтому повторяю вопрос : Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.Поэтому повторяю вопрос :

shapo, не знаю, где Вы там согрешили, что Вас снова..., но отвечу.

Вернее, ответ Вам дали еще до рождения Греты Тунберг политики Великобритании (покойная Маргарет Тетчер, которая начала закрывать угольные шахты) и Германии (от Вилли Брандта, Гельмута Коля, Герхарда Шредера и так далее, которые также заменяли уголь газом):

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-46813347



Кстати, Израиль во главе с Нетаниягу тоже не остается в стороне от этой тенденции, разрабатывая газовое месторождение Левиафан, которое позволит ему прекратить использование угля и закрыть углевые блоки электростанций в Хадере и Ашкелоне:

https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/201 ... tform.aspx



Наконец, внутренне перемещенные лица из Донбасса - это не "инопланетяне", а реальные люди из региона, в котором сворачивается добыча угля:

https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/07/sta ... t-shaxtami



