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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6973697469756976

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:17

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
  Kudrjavuy написав: :mrgreen:
- Это можно называть "клетчатым одеялом", "родительским имением"(От Марбелье - до Новой Зеландии),.......
- Называйте, как хотите!
Хучь итальянским замком, островом,....


https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg :wink:

:lol: :lol: :lol:
Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"?
Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои.
- А это "маленькая-маленькая песчинка", в той пустыне, что гуляет по Украине.

Хорошая трактовка и разрешение этого же "вопроса"(это не о "Фирташе" в Австрии):
https://sprotyv.info/news/nemeckij-bank ... nye-svyazi
Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов выплатить США более 100 миллионов долларов, чтобы таким образом заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений, связанный с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает ресурс Guildhall со ссылкой на газету The New York Times.

Американские следователи обвиняют немецкий банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.

Deutsche Bank, который неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций, отказался прокомментировать эту информацию.

Отметим, что в 2019 году финансовое учреждение согласилось выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал коррупционные методы для завоевания бизнеса в Китае и РФ. В частности, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.

Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, банк может быть замешан в отмывании денег из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом главы Кремля Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:25

  detroytred написав:Но причём тут права, о которых Вы голосите?
Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

:shock: ............
:cry: .............
:( ................
Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту.
- "Усё равно люминий"
Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов.
"Результат" - получить просто.
Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае.
"0" интересом впроваджувачів пакращань.
Вернее их долей отката.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:29

  shapo написав:Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.
То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.
Поэтому повторяю вопрос :
кто и зачем делает из Украины безжизненную пустыню по словам гимна "Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем..."
Так что будет за тем если природа в отличие от поголовья человеков восстанавливается намного дольше ?

- А оно Вам надо?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:32

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Но причём тут права, о которых Вы голосите?
Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.

:shock: ............
:cry: .............
:( ................
Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту.
- "Усё равно люминий"
Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов.
"Результат" - получить просто.
Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае.
"0" интересом впроваджувачів пакращань.
Вернее их долей отката.

Очень конкретно))

Роль подзаконных актов я отлично знаю. И сталкиваюсь, когда законом опрелено - при изменении денежного довольствия всл КМУ издаёт указ на перерасчёт пенсионерам.
Без всяких условий.

КМУ просто не издаёт. И всё.
Право есть. Желания реализовать нет.

Но Вы тут заявляете-то об отсутствии прав.
Но так и не показали конкретно.
Как ни пытай))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:39

  Кармелюк написав:
  Ukrainian написав:
  Кармелюк"[quote="5142479:detroytred написав:Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.


Ви вже багато разів згадували про Мортимер...
Зацікавили...
Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...
Хто це?
І де Ви з ним ведете дискусії?
Чи вели?

Погано шукали
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11273


Дякую!
Клянусь, я шукав добросовісно! :D
Але хто ж знав, що detroytred перейменовує форумчан... :evil:[/quote]
------------
Да-да))
То, что я часто пишу Будивельник, юрий91 и т.д., Вы не видели и не знаете.

Жгите ещё.
Что-то насчёт шланга писали...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:03

  shapo написав:Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян.
То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии.
Поэтому повторяю вопрос :

shapo, не знаю, где Вы там согрешили, что Вас снова..., но отвечу.
Вернее, ответ Вам дали еще до рождения Греты Тунберг политики Великобритании (покойная Маргарет Тетчер, которая начала закрывать угольные шахты) и Германии (от Вилли Брандта, Гельмута Коля, Герхарда Шредера и так далее, которые также заменяли уголь газом):
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-46813347

Кстати, Израиль во главе с Нетаниягу тоже не остается в стороне от этой тенденции, разрабатывая газовое месторождение Левиафан, которое позволит ему прекратить использование угля и закрыть углевые блоки электростанций в Хадере и Ашкелоне:
https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/201 ... tform.aspx

Наконец, внутренне перемещенные лица из Донбасса - это не "инопланетяне", а реальные люди из региона, в котором сворачивается добыча угля:
https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/07/sta ... t-shaxtami

Все Вы прекрасно понимаете, shapo, и поэтому не нужно повторять вопрос, на который Вам дан ответ даже не мной, а реалиями жизни, в том числе, и в Израиле.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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