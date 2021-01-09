Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Только по "инвестициям" Приватбанка в США украинцы потеряли - сколько ярдов "зелёных денех"? Амеры отберут, обанкротят и отберут - причина не отобрали свои. - А это "маленькая-маленькая песчинка", в той пустыне, что гуляет по Украине.
Хорошая трактовка и разрешение этого же "вопроса"(это не о "Фирташе" в Австрии):
https://sprotyv.info/news/nemeckij-bank ... nye-svyazi Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов выплатить США более 100 миллионов долларов, чтобы таким образом заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений, связанный с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает ресурс Guildhall со ссылкой на газету The New York Times.
Американские следователи обвиняют немецкий банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.
Deutsche Bank, который неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций, отказался прокомментировать эту информацию.
Отметим, что в 2019 году финансовое учреждение согласилось выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал коррупционные методы для завоевания бизнеса в Китае и РФ. В частности, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.
Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, банк может быть замешан в отмывании денег из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом главы Кремля Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Но причём тут права, о которых Вы голосите? Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.
............ ............. ................ Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту. - "Усё равно люминий" Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов. "Результат" - получить просто. Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае. "0" интересом впроваджувачів пакращань. Вернее их долей отката.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян. То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии. Поэтому повторяю вопрос : кто и зачем делает из Украины безжизненную пустыню по словам гимна "Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем..." Так что будет за тем если природа в отличие от поголовья человеков восстанавливается намного дольше ?
- А оно Вам надо?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Но причём тут права, о которых Вы голосите? Если Вы конкретно указываете на механизм их реализации.
............ ............. ................ Как раз и я о полной бесполезности общения, вернее попытке что-то объяснять оппоненту. - "Усё равно люминий" Именно по этой причине упоминался Виктор Фёдорович Шаталов. "Результат" - получить просто. Не просто понимать количество возможных "Решений" и их приемлимость в нашем случае. "0" интересом впроваджувачів пакращань. Вернее их долей отката.
Очень конкретно))
Роль подзаконных актов я отлично знаю. И сталкиваюсь, когда законом опрелено - при изменении денежного довольствия всл КМУ издаёт указ на перерасчёт пенсионерам. Без всяких условий.
КМУ просто не издаёт. И всё. Право есть. Желания реализовать нет.
Но Вы тут заявляете-то об отсутствии прав. Но так и не показали конкретно. Как ни пытай))
Кармелюк"[quote="5142479:detroytred написав:Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.
Ви вже багато разів згадували про Мортимер... Зацікавили... Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов... Хто це? І де Ви з ним ведете дискусії? Чи вели?
shapo написав:Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян. То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии. Поэтому повторяю вопрос :
shapo, не знаю, где Вы там согрешили, что Вас снова..., но отвечу. Вернее, ответ Вам дали еще до рождения Греты Тунберг политики Великобритании (покойная Маргарет Тетчер, которая начала закрывать угольные шахты) и Германии (от Вилли Брандта, Гельмута Коля, Герхарда Шредера и так далее, которые также заменяли уголь газом): https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-46813347
Кстати, Израиль во главе с Нетаниягу тоже не остается в стороне от этой тенденции, разрабатывая газовое месторождение Левиафан, которое позволит ему прекратить использование угля и закрыть углевые блоки электростанций в Хадере и Ашкелоне: https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/201 ... tform.aspx
Igneus написав:shapo, не знаю, где Вы там согрешили, что Вас снова..., но отвечу. Вернее, ответ Вам дали еще до рождения Греты Тунберг политики Великобритании (покойная Маргарет Тетчер, которая начала закрывать угольные шахты) и Германии (от Вилли Брандта, Гельмута Коля, Герхарда Шредера и так далее, которые также заменяли уголь газом): https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-46813347
Кстати, Израиль во главе с Нетаниягу тоже не остается в стороне от этой тенденции, разрабатывая газовое месторождение Левиафан, которое позволит ему прекратить использование угля и закрыть углевые блоки электростанций в Хадере и Ашкелоне: https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/201 ... tform.aspx
Все Вы прекрасно понимаете, shapo, и поэтому не нужно повторять вопрос, на который Вам дан ответ даже не мной, а реалиями жизни, в том числе, и в Израиле.
К сожалению Украина имеет другие реалии! И это вопрос много раз расписывал: 1. Металлургию - уголь(коксующийся уголь - энергетический уголь) 2. Энергетику - энергетические угли. 3. Коммунальный сектор - всё, что горит, но лучше энергетические угли. 4. Коксо-химию - коксующиеся угли. .................................................. В оккупированной части остались источники коксующегося угля, антрацита. В контролируемой части добывается слишком мало коксующегося и совершенно нет антрацита. И если в 91м добывалось в год 200 миллионов тонн - проблем с энергетикой, коксом, ТБО не было, то сейчас Украина ввозит уголь. Для населения, как ТБО уголь стал не доступен - холод, углекопам - голод, их городами коррупционным методом приватизируют...
При чём, о чём уже было неоднократно расписано, доступные к отработке, вскрытые запасы просчитаны, цены просчитаны, перспективы просчитаны, собственники определены, источники финансирования, производители оборудования, технологии,........ 2007-2010год.(и усё "чужия")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Роль подзаконных актов я отлично знаю. И сталкиваюсь, когда законом опрелено - при изменении денежного довольствия всл КМУ издаёт указ на перерасчёт пенсионерам. Без всяких условий.
КМУ просто не издаёт. И всё. Право есть. Желания реализовать нет.
Но Вы тут заявляете-то об отсутствии прав. Но так и не показали конкретно. Как ни пытай))
11 категорий. Вы ожидаете, что я, Вам (фахівцю) буду здесь расписывать? К примеру по "военным"? ..................................... По моему Вы обязаны знать эти вопросы на порядок лучше меня. И в то же время я позволял себе здесь публиковать официальную информацию о "2х гектарах", о "МСЕК",...... С моей же стороны любое изложенное в военное время - это прямой призыв к ликвидации организованного криминала от институтов Государственной власти - по иному может "трактоваться как угодно". Что оно криво в интересах организованного криминала будет трактовано и сохранено - это не вызывает сомнения.(уже пройдено на практике)
меня лучше не провоцировать по этой теме. "У нас разные весовые категории"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Жители Харьковщины перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку.
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
важно см. сообщение Медична комісія tZE inform от 10.01.2021
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Время позволяет "забывать", что кредитов не хватало даже на "Межигорье" О остальном "забываем"? "Системе пакращань"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.