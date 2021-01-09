Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.
Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:39
Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.
Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:52
- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.
- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)
От институтов государственной власти по "социалке".
- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом?
И за чем тогда отдавать "всё" Государству?
(11 категорий)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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