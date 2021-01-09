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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6974697569766977

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:39

Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.

Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:52

  detroytred написав:Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.

Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.

- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.
- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)
От институтов государственной власти по "социалке".

- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом?
И за чем тогда отдавать "всё" Государству?
(11 категорий)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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