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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6974697569766977

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:39

Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.

Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:52

  detroytred написав:Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.

Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.

- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.
- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)
От институтов государственной власти по "социалке".

- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом? Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.
И за чем тогда отдавать "всё" Государству?
(11 категорий)

Или в банковской сфере это выглядит таким образом:
"Лопнул банк" - вкладчиков кинули, Государством осуществлявшим контроль и регламентацию деятельности банка "обещано" до 200 000 грн. Остальное звыняйте.
Уголовное дело против кидал и их кураторов - никто не возбудить - нет пострадавших - даже, если Вы докажете, что Вы "пострадавший" самый честный Суд - не станет на Вашу сторону в возврате средств.
"Наличие" доказанных уголоных дел - ни есть результатом борьбы с беспределом.
Отсюда все пустышки по громким "делам", в связи с сочными "отпускными" и законодательно организованной крышей "отсутствия пострадавших"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:17

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.

Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.

- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.
- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)
От институтов государственной власти по "социалке".

- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом? Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.
И за чем тогда отдавать "всё" Государству?
(11 категорий)

Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.
По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.

У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.

Иногда прокатывает, очкуют.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:26

  detroytred написав:Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.
По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.

У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.

-100%
Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?
Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.
Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?
Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:38

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.
По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.

У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.

-100%
Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?
Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.
Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?
Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?)

Пока ни какой.

Кто послабше терпит.
Кто посильнее пытается продавить.
Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".
Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).

Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.
Всё решили...
А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.

Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:06

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.
По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.

У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.

-100%
Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?
Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.
Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?
Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?)

Пока ни какой.

Кто послабше терпит.
Кто посильнее пытается продавить.
Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".
Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).

Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.
Всё решили...
А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.

Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит.

:oops:
Вот результат:
https://censor.net/ru/news/3240919/glav ... toreportaj
Кому Война, кому суицид матерей с детьми, военных, кому разруха и полное попрание Прав, а кому и ...
Речь в том, что под это подложена "система смотрящих" - беспредельничать имеют право ограниченный круг лиц, что входят в "систему".
(О Вашем "знакомом" - он не видал больших ..."проблем" скажем так, что бы не зарезала цензура)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:16

Кудрявый
Разумеется, что аккуратно и в рамках.
Ведь все понимают, что при угрозе системе можешь повторить путь Сашка, который "Черный"))

Система она, как Матрица...
Глубочайший, кстати, фильм, затрагивающий глубинные актуальные вопросы.

Одно только *что лучше: жрать натуральную невкусную овсянку или иллюзорное вкуснейшее непонятно что?* чего стоит.
При этом каждому нравится своё.

И огромнейший выбор ... без выбора.
detroytred
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