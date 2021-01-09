Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.
Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:39
Кудрявый
Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.
Речь была о том, что Вы указали на лишение прав.
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:52
- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.
- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)
От институтов государственной власти по "социалке".
- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом? Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.
И за чем тогда отдавать "всё" Государству?
(11 категорий)
Или в банковской сфере это выглядит таким образом:
"Лопнул банк" - вкладчиков кинули, Государством осуществлявшим контроль и регламентацию деятельности банка "обещано" до 200 000 грн. Остальное звыняйте.
Уголовное дело против кидал и их кураторов - никто не возбудить - нет пострадавших - даже, если Вы докажете, что Вы "пострадавший" самый честный Суд - не станет на Вашу сторону в возврате средств.
"Наличие" доказанных уголоных дел - ни есть результатом борьбы с беспределом.
Отсюда все пустышки по громким "делам", в связи с сочными "отпускными" и законодательно организованной крышей "отсутствия пострадавших"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:17
Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.
То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.
По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.
У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.
Иногда прокатывает, очкуют.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:26
-100%
Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?
Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.
Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?
Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:38
Пока ни какой.
Кто послабше терпит.
Кто посильнее пытается продавить.
Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".
Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).
Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.
Всё решили...
А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.
Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит.
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:06
Вот результат:
Кому Война, кому суицид матерей с детьми, военных, кому разруха и полное попрание Прав, а кому и ...
Речь в том, что под это подложена "система смотрящих" - беспредельничать имеют право ограниченный круг лиц, что входят в "систему".
(О Вашем "знакомом" - он не видал больших ..."проблем" скажем так, что бы не зарезала цензура)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:16
Кудрявый
Разумеется, что аккуратно и в рамках.
Ведь все понимают, что при угрозе системе можешь повторить путь Сашка, который "Черный"))
Система она, как Матрица...
Глубочайший, кстати, фильм, затрагивающий глубинные актуальные вопросы.
Одно только *что лучше: жрать натуральную невкусную овсянку или иллюзорное вкуснейшее непонятно что?* чего стоит.
При этом каждому нравится своё.
И огромнейший выбор ... без выбора.
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