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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6974697569766977 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 16:39 Кудрявый

Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.



Речь была о том, что Вы указали на лишение прав. detroytred

Повідомлень: 23600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 16:52 detroytred написав: Кудрявый

Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.



Речь была о том, что Вы указали на лишение прав. КудрявыйНе знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.Речь была о том, что Вы указали

- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.

- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)

От институтов государственной власти по "социалке".



- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом? Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.

И за чем тогда отдавать "всё" Государству?

(11 категорий)



Или в банковской сфере это выглядит таким образом:

"Лопнул банк" - вкладчиков кинули, Государством осуществлявшим контроль и регламентацию деятельности банка "обещано" до 200 000 грн. Остальное звыняйте.

Уголовное дело против кидал и их кураторов - никто не возбудить - нет пострадавших - даже, если Вы докажете, что Вы "пострадавший" самый честный Суд - не станет на Вашу сторону в возврате средств.

"Наличие" доказанных уголоных дел - ни есть результатом борьбы с беспределом.

Отсюда все пустышки по громким "делам", в связи с сочными "отпускными" и законодательно организованной крышей "отсутствия пострадавших" - Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)От институтов государственной власти по "социалке".Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.И за чем тогда отдавать "всё" Государству?Или в банковской сфере это выглядит таким образом:"Лопнул банк" - вкладчиков кинули, Государством осуществлявшим контроль и регламентацию деятельности банка "обещано" до 200 000 грн. Остальное звыняйте.Уголовное дело против кидал и их кураторов - никто не возбудить - нет пострадавших - даже, если Вы докажете, что Вы "пострадавший" самый честный Суд - не станет на Вашу сторону в возврате средств."Наличие" доказанных уголоных дел - ни есть результатом борьбы с беспределом.Отсюда все пустышки по громким "делам", в связи с сочными "отпускными" и законодательно организованной крышей Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 10 січ, 2021 17:23, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8660 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:17 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Кудрявый

Не знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.



Речь была о том, что Вы указали на лишение прав. КудрявыйНе знаю с чего Вы решили, что я ожидаю от Вас росписи по категориям.Речь была о том, что Вы указали

- Этот "Закон" и есть официальное лишение попранных Прав, восстановленных в судебном порядке.

- Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)

От институтов государственной власти по "социалке".



- Восстанавливать свои Права можно без суда - каким образом? Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.

И за чем тогда отдавать "всё" Государству?

(11 категорий) - Официально и есть "лишение Прав", в установленном законом порядке восстанавливать нарушение своих гражданских Прав.(которые гарантировались Государством)От институтов государственной власти по "социалке".Если Вас кинули коррупционным методом? В Суд идти бесполезно! Для этого и принимался этот "Закон" и изменения.И за чем тогда отдавать "всё" Государству?

Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.



То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.

По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.



У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.



Иногда прокатывает, очкуют. Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся.Иногда прокатывает, очкуют. detroytred

Повідомлень: 23600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:26 detroytred написав: Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.



То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.

По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.



У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся. Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

-100%

Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?

Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.

Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?

Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?) Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?Или перспектива "Государства"?( Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8660 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 17:38 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.



То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.

По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.



У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся. Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

-100%

Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?

Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.

Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?

Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?) Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?Или перспектива "Государства"?(

Пока ни какой.



Кто послабше терпит.

Кто посильнее пытается продавить.

Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".

Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).



Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.

Всё решили...

А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.



Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит. Пока ни какой.Кто послабше терпит.Кто посильнее пытается продавить.Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.Всё решили...А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит. detroytred

Повідомлень: 23600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:06 detroytred написав: Kudrjavuy написав: detroytred написав: Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.



То есть и без него выигравшие УЖЕ СУД о, например, повышении пенсии (и не на сколько-то процентов, а в разы) или отсудившие пайковых-вешевых тысяч на 50 грн., так и не получают их.

По самым тупым отпискам от тех, кто должен выплатить, то есть выполнить решение суда, защитившего право.



У меня знакомый, когда слышит от чинуш "обращайтесь в суд", говорит: я тебе сейчас лучше дам в морду и уже тогда ты обращайся в суд или куда, бегай по судам, добивайся. Я Вас удивлю, но официально "лишают прав" и без данного Закона.

-100%

Вопрос в другой раз: какова Перспектива разрешения конфликтной ситуации?

Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.

Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?

Или перспектива "Государства"?(О чём ванговали углекопы-чернобыльцы в 2011 под ПФ города Донецка?) Уся кака на Законном основании по причине указанного Вам.Какова перспектива в таком "Государстве" "холопов казённых"?Или перспектива "Государства"?(

Пока ни какой.



Кто послабше терпит.

Кто посильнее пытается продавить.

Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".

Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).



Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.

Всё решили...

А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.



Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит. Пока ни какой.Кто послабше терпит.Кто посильнее пытается продавить.Я ж говорю: знакомый у себя в райцентре заваливается к меру в кабинет и начинает его учить "Родину любить и работать".Тот очконул, понял, что легче одному уступить и предложил... (законное и положенное).Аналогично завалился к газовщикам и заставил их юриста принести к директору все документы и плясать от них. От конкретных положений.Всё решили...А народ делает так, как с потолка захотелось этому директору.Конечно даже у него очень редко получается. Наш чиновник парень тертый и знает, что уж его-то от пересичного институты и закон защитит.



Вот результат:

https://censor.net/ru/news/3240919/glav ... toreportaj

Кому Война, кому суицид матерей с детьми, военных, кому разруха и полное попрание Прав, а кому и ...

Речь в том, что под это подложена "система смотрящих" - беспредельничать имеют право ограниченный круг лиц, что входят в "систему".

(О Вашем "знакомом" - он не видал больших ..."проблем" скажем так, что бы не зарезала цензура) Вот результат:Кому Война, кому суицид матерей с детьми, военных, кому разруха и полное попрание Прав, а кому и ...Речь в том, что под это подложена "система смотрящих" - беспредельничать имеют право ограниченный круг лиц, что входят в "систему".(О Вашем "знакомом" - он не видал больших ..."проблем" скажем так, что бы не зарезала цензура) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8660 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 18:16 Кудрявый

Разумеется, что аккуратно и в рамках.

Ведь все понимают, что при угрозе системе можешь повторить путь Сашка, который "Черный"))



Система она, как Матрица...

Глубочайший, кстати, фильм, затрагивающий глубинные актуальные вопросы.



Одно только *что лучше: жрать натуральную невкусную овсянку или иллюзорное вкуснейшее непонятно что?* чего стоит.

При этом каждому нравится своё.



И огромнейший выбор ... без выбора. detroytred

Повідомлень: 23600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6974697569766977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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