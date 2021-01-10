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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6975697669776978

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:59

  freeze написав:
  swan forever написав:[quote="5142590
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.


Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.

Эти сложности в своей голове можно рисовать до бесконечности, но нужно отталкиваться от фактов - олигархат через власть выкручивает население до последнего, народ просто бежит с Украины. Ну а складывать пазлы и накручивать объяснения причинам, это да, в стиле пикейных жилетов.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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