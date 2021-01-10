freeze написав:swan forever написав:[quote="5142590
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.
Эти сложности в своей голове можно рисовать до бесконечности, но нужно отталкиваться от фактов - олигархат через власть выкручивает население до последнего, народ просто бежит с Украины. Ну а складывать пазлы и накручивать объяснения причинам, это да, в стиле пикейных жилетов.