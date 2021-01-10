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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:59
freeze написав: swan forever написав:
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Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.
Эти сложности в своей голове можно рисовать до бесконечности, но нужно отталкиваться от фактов - олигархат через власть выкручивает население до последнего, народ просто бежит с Украины. Ну а складывать пазлы и накручивать объяснения причинам, это да, в стиле пикейных жилетов.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:04
lapay написав: Вкладчик1234 написав:
Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты?
Може тому, що Трамп чудак, який не вміє програвати? Через цього клоуна США скотились до рівня недорозвинутих демократій, де суди і вибори заміняють Майдани і штурми парламента.
Саме Трамп каламутив воду, не визнаючи рішення судів і очевидність програшу, закликав своїх фанатів перевірити кабінети, де, начебто, його вкрадена перемога.
Сегодня слышал на ЙехуМасквы комментарии мадам Шульман, которая заявила, что всё в порядке вещей, народ имеет право требовать ответа от парламентариев любыми методами (а вот на исполнительную власть, то бишь на Овальный кабинет, переть нельзя).
Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 01:15
Starikan написав:
Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками.
В таком случае, учитывая всё растущее число "цветных" эммигрантов, там бы уже давно установилась однопартийная диктатура демократической партии.
Система с выборщиками даёт относительно больший вес небольшим штатам в глубинке с большим процентом коренных американцев.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 02:47
Starikan написав:
Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками.
Прекрасна у них система. Така система дозволяє оспорювати результати тільки в деяких штатах, а не в усій країні відразу.
Я взагалі ніяких проблем там не бучу. Байден переміг 306 на 232!! Перемога більш ніж переконлива.
Проблема тільки в Трампі
, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів".
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