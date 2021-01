Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6975697669776978 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 10 січ, 2021 22:59 freeze написав: swan forever написав: [quote="5142590

Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме. [quote="5142590Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.



Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов. Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.

Эти сложности в своей голове можно рисовать до бесконечности, но нужно отталкиваться от фактов - олигархат через власть выкручивает население до последнего, народ просто бежит с Украины. Ну а складывать пазлы и накручивать объяснения причинам, это да, в стиле пикейных жилетов. Эти сложности в своей голове можно рисовать до бесконечности, но нужно отталкиваться от фактов - олигархат через власть выкручивает население до последнего, народ просто бежит с Украины. Ну а складывать пазлы и накручивать объяснения причинам, это да, в стиле пикейных жилетов. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 987 З нами з: 27.05.15 Подякував: 155 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 00:04 lapay написав: Вкладчик1234 написав: Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты? Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты? Може тому, що Трамп чудак, який не вміє програвати? Через цього клоуна США скотились до рівня недорозвинутих демократій, де суди і вибори заміняють Майдани і штурми парламента.

Саме Трамп каламутив воду, не визнаючи рішення судів і очевидність програшу, закликав своїх фанатів перевірити кабінети, де, начебто, його вкрадена перемога. Може тому, що Трамп чудак, який не вміє програвати? Через цього клоуна США скотились до рівня недорозвинутих демократій, де суди і вибори заміняють Майдани і штурми парламента.Саме Трамп каламутив воду, не визнаючи рішення судів і очевидність програшу, закликав своїх фанатів перевірити кабінети, де, начебто, його вкрадена перемога.

Сегодня слышал на ЙехуМасквы комментарии мадам Шульман, которая заявила, что всё в порядке вещей, народ имеет право требовать ответа от парламентариев любыми методами (а вот на исполнительную власть, то бишь на Овальный кабинет, переть нельзя).



Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками. Сегодня слышал на ЙехуМасквы комментарии мадам Шульман, которая заявила, что всё в порядке вещей, народ имеет право требовать ответа от парламентариев любыми методами (а вот на исполнительную власть, то бишь на Овальный кабинет, переть нельзя).Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17860 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2058 раз. Подякували: 2906 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 01:15 Starikan написав: Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками. Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками.

В таком случае, учитывая всё растущее число "цветных" эммигрантов, там бы уже давно установилась однопартийная диктатура демократической партии.

Система с выборщиками даёт относительно больший вес небольшим штатам в глубинке с большим процентом коренных американцев. В таком случае, учитывая всё растущее число "цветных" эммигрантов, там бы уже давно установилась однопартийная диктатура демократической партии.Система с выборщиками даёт относительно больший вес небольшим штатам в глубинке с большим процентом коренных американцев. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1373 З нами з: 11.02.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 02:47 Starikan написав: Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками. Если серьезно, америкосам надо отбросить свою англосаксонскую любовь к традициям и прежде всего ликвидировать идиотскую систему с выборщиками.

Прекрасна у них система. Така система дозволяє оспорювати результати тільки в деяких штатах, а не в усій країні відразу.

Я взагалі ніяких проблем там не бучу. Байден переміг 306 на 232!! Перемога більш ніж переконлива.

Проблема тільки в Трампі, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів". Прекрасна у них система. Така система дозволяє оспорювати результати тільки в деяких штатах, а не в усій країні відразу.Я взагалі ніяких проблем там не бучу. Байден переміг 306 на 232!! Перемога більш ніж переконлива.Проблема, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів". andrijk777

Повідомлень: 2761 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 05:09 andrijk777 написав: який вирішив(або йому порадили) який вирішив(або йому порадили)



Вы уже знаете что он решил и что ему посоветовали?

Кто вам об этом рассказал, если не секрет? Вы уже знаете что он решил и что ему посоветовали?Кто вам об этом рассказал, если не секрет? Амвросий

Повідомлень: 3197 З нами з: 26.02.09 Подякував: 443 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 05:27 andrijk777 написав: Проблема тільки в Трампі, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів". Проблема, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів".

Никакая это не революция. Это пиар-акция с рассчетом не следующую кампанию. Если у новой администрации начнутся сложности с экономикой (что более чем вероятно), у Трампа будут неплохие шансы на реванш. Никакая это не революция. Это пиар-акция с рассчетом не следующую кампанию. Если у новой администрации начнутся сложности с экономикой (что более чем вероятно), у Трампа будут неплохие шансы на реванш. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1373 З нами з: 11.02.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6975697669776978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор