Додано: Пон 11 січ, 2021 10:36

Kudrjavuy написав: О 11 категориях - навскидку, но много налажал(без подглядки в справочник):

шахтёры

военные - Мореманы(ВМС)-ВВС

химики("физики")

машинисты железной дороги

врачи с вредным облучением, врачи инфекционисты,

пожарные (МЧС) - "полярники" - мусора - "СБУ"

прокуратура

судьи(СБУ - раньше были)

"летуны"

АНУ с "особыми заслугами"

- награждённые "Герої України", та с "особливими заслугами перед Вітчизною", награждённые "Ветераны Труда"(не карманного конечно)



Поправьте пожалуйста, без оглядки на официальный перечень.

Без чего может существовать Украина? И как сохранить этот перелік?

Или Государство без этого перечня "холопов казённых" способных быть "винтиками большого исправного механизма"? О 11 категориях - навскидку, но много налажал(без подглядки в справочник):шахтёрывоенные - Мореманы(ВМС)-ВВСхимики("физики")машинисты железной дорогиврачи с вредным облучением, врачи инфекционисты,пожарные (МЧС) - "полярники" - мусора - "СБУ"прокуратурасудьи(СБУ - раньше были)"летуны"АНУ с "особыми заслугами"- награждённые "Герої України", та с "особливими заслугами перед Вітчизною", награждённые "Ветераны Труда"(не карманного конечно)Поправьте пожалуйста, без оглядки на официальный перечень.Без чего может существовать Украина? И как сохранить этот перелік?Или Государство без этого перечня "холопов казённых" способных быть "винтиками большого исправного механизма"?

Врач и таможенник (на государственной службе) неплохо существуют:* Согласно декларации, в 2019 году Елена Якименко получила в горсовете 514 тыс. грн зарплаты, еще 57 тыс. грн — в Одесском медуниверситете, в котором преподает по совместительству, и 71 тыс. грн пенсии. Ее супруг — также работающий пенсионер: заработал на таможне 170 тыс. грн и получил 150 тыс. грн пенсии.Наличными семейство хранит более 5 млн в гривневом эквиваленте. Счета открыты в 9 банках. В декларации указан лишь один депозит — 3,4 тыс. долл. Как преподавательством и госслужбой накопить 5 млн грн и накупить недвижимости, которой хватит, чтобы заселить всю семью, включая внуков, — вопрос. Елена Якименко пересидела трех мэров и крепко держится за кресло. Раскачать его оказался способен только Ковид19 *Умеют работать на себя...Да и от чужих решений не особо зависят))