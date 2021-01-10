А ХТО?
Це Пушкін рішив взяти Капітолій? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:21
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:24
Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною.
А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:38
Є. Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.
Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300!
Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ!
Але погоджуюсь, цей момент дещо архаїчний. Виборщики повинні голосувати автоматично.
"різна вага голосів виборців" - так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:45
Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Да что говорить, по всей стране, несмотря ни на что, полно безумных поклонников прокремлевских проектов опзж/шариев. Даже фрик Кива в списке опзж не уменьшает, а увеличивает рейтинг этой политсилы.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:59
Re: Політичні дискусії
Те, що неможливо перевірити всю країну, ніяк не залежить від наявності інституту виборників. Те саме і при прямих виборах - перераховують бюлетені на спірних дільницях, де є невеликий розрив голосів.
Все буває в перший раз, а різниця в один-два голосів виборників трапляється нечасто.
Депутати одне, а всенародно вибраний президент - дещо інше. Президентів, яких обирає парламент (виборники - компромісний варіант між цими двома системами обрання президента), не мають таких широких повноважень, як Президент США.
Тому цю систему виборників, думаю, незабаром, ліквідують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:12
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