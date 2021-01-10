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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6972697369746975 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 11 січ, 2021 13:21 Амвросий написав: andrijk777 написав: який вирішив(або йому порадили) який вирішив(або йому порадили)



Вы уже знаете что он решил и что ему посоветовали?

Кто вам об этом рассказал, если не секрет? Вы уже знаете что он решил и что ему посоветовали?Кто вам об этом рассказал, если не секрет?

А ХТО?

Це Пушкін рішив взяти Капітолій? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа? А ХТО?Це Пушкін рішив взяти Капітолій? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа? andrijk777

Повідомлень: 2764 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 13:24 Tegularius написав: andrijk777 написав: Проблема тільки в Трампі, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів". Проблема, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів".

Никакая это не революция. Это пиар-акция с рассчетом не следующую кампанию. Если у новой администрации начнутся сложности с экономикой (что более чем вероятно), у Трампа будут неплохие шансы на реванш. Никакая это не революция. Это пиар-акция с рассчетом не следующую кампанию. Если у новой администрации начнутся сложности с экономикой (что более чем вероятно), у Трампа будут неплохие шансы на реванш.

Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною.

А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0. Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною.А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0. andrijk777

Повідомлень: 2764 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 13:38 lapay написав: andrijk777 написав: Прекрасна у них система. Така система дозволяє оспорювати результати тільки в деяких штатах, а не в усій країні відразу. Прекрасна у них система. Така система дозволяє оспорювати результати тільки в деяких штатах, а не в усій країні відразу.

Взагалі немає ніякого зв'язку між інститутом виборників і оскарження результатів на окремих дільницях чи штатах. Перерахунок голосів практикують у всьому світі, де є демократія. Взагалі немає ніякого зв'язку між інститутом виборників і оскарження результатів на окремих дільницях чи штатах. Перерахунок голосів практикують у всьому світі, де є демократія.

Є. Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.

Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300!

lapay написав: andrijk777 написав: Проблема тільки в Трампі, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів". Проблема тільки в Трампі, який вирішив(або йому порадили) зробити революцію. Причому на відміну від українських Майданів, білоруських протестів і т.д. я не побачив там багатосоттисячних демонстрацій, а побачив пару тисяч "революціонерів".

Виборники можуть проголосувати не так, як їм доручили, і їм за це нічого не буде. Такі випадки вже були. Це не демократично, як і різна вага голосів виборців, в різних штатах.

Трамп, звісно, чудак на літеру м, але більш жорстку систему ідентифікації виорців їм зробити треба. Виборники можуть проголосувати не так, як їм доручили, і їм за це нічого не буде. Такі випадки вже були. Це не демократично, як і різна вага голосів виборців, в різних штатах.Трамп, звісно, чудак на літеру м, але більш жорстку систему ідентифікації виорців їм зробити треба.

Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ!

Але погоджуюсь, цей момент дещо архаїчний. Виборщики повинні голосувати автоматично.

"різна вага голосів виборців" - так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту. Є. Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300!Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ!Але погоджуюсь, цей момент дещо архаїчний. Виборщики повинні голосувати автоматично."різна вага голосів виборців" - так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту. andrijk777

Повідомлень: 2764 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 13:45 detroytred написав: Schmit написав:

Отлично автор показывает и указывает ключевую роль элит, а не движения снизу. Отлично автор показывает и указывает ключевую роль элит, а не движения снизу.

Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Да что говорить, по всей стране, несмотря ни на что, полно безумных поклонников прокремлевских проектов опзж/шариев. Даже фрик Кива в списке опзж не уменьшает, а увеличивает рейтинг этой политсилы. Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Да что говорить, по всей стране, несмотря ни на что, полно безумных поклонников прокремлевских проектов опзж/шариев. Даже фрик Кива в списке опзж не уменьшает, а увеличивает рейтинг этой политсилы. Schmit

Повідомлень: 1889 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 13:59 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: . Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.

Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300! . Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300!

Те, що неможливо перевірити всю країну, ніяк не залежить від наявності інституту виборників. Те саме і при прямих виборах - перераховують бюлетені на спірних дільницях, де є невеликий розрив голосів.

andrijk777 написав: Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ! Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ!

Все буває в перший раз, а різниця в один-два голосів виборників трапляється нечасто.

andrijk777 написав: так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту. так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту.

Депутати одне, а всенародно вибраний президент - дещо інше. Президентів, яких обирає парламент (виборники - компромісний варіант між цими двома системами обрання президента), не мають таких широких повноважень, як Президент США.

Тому цю систему виборників, думаю, незабаром, ліквідують. Те, що неможливо перевірити всю країну, ніяк не залежить від наявності інституту виборників. Те саме і при прямих виборах - перераховують бюлетені на спірних дільницях, де є невеликий розрив голосів.Все буває в перший раз, а різниця в один-два голосів виборників трапляється нечасто.Депутати одне, а всенародно вибраний президент - дещо інше. Президентів, яких обирає парламент (виборники - компромісний варіант між цими двома системами обрання президента), не мають таких широких повноважень, як Президент США.Тому цю систему виборників, думаю, незабаром, ліквідують. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11461 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1154 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 14:12 andrijk777 написав: А ХТО?

А ХТО?



Я вообще не знаю, самому интересно.

Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.



Откуда вы об этом узнали?

Вам об этом Трамп лично рассказал?

Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете? Я вообще не знаю, самому интересно.Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.Откуда вы об этом узнали?Вам об этом Трамп лично рассказал?Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете? Амвросий

Повідомлень: 3208 З нами з: 26.02.09 Подякував: 446 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6972697369746975 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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