А ХТО?
Це Пушкін рішив взяти Капітолій? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:21
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:24
Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною.
А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:38
Є. Є прямий зв'язок. Фактично(на практиці) нереально перевірити УСЮ країну.
Наприклад, за Зе проголосували 18564561 виборці, а за По 18564562 виборці. Ви розумієте, що в цьому випадку буде колапс виборчої системи(України)? А в США не 40 мільйонів населення, а 300!
Такі випадки були, але НІКОЛИ це не впливало на кінцевий результат. НІКОЛИ!
Але погоджуюсь, цей момент дещо архаїчний. Виборщики повинні голосувати автоматично.
"різна вага голосів виборців" - так у нас також "різна вага" депутатів ВР і нічого. Ніхто чогось не возмущається цьому факту.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:45
Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Да что говорить, по всей стране, несмотря ни на что, полно безумных поклонников прокремлевских проектов опзж/шариев. Даже фрик Кива в списке опзж не уменьшает, а увеличивает рейтинг этой политсилы.
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:59
Re: Політичні дискусії
Те, що неможливо перевірити всю країну, ніяк не залежить від наявності інституту виборників. Те саме і при прямих виборах - перераховують бюлетені на спірних дільницях, де є невеликий розрив голосів.
Все буває в перший раз, а різниця в один-два голосів виборників трапляється нечасто.
Депутати одне, а всенародно вибраний президент - дещо інше. Президентів, яких обирає парламент (виборники - компромісний варіант між цими двома системами обрання президента), не мають таких широких повноважень, як Президент США.
Тому цю систему виборників, думаю, незабаром, ліквідують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:12
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:24
В Україні потрібно перевіряти УСЮ Україну, а в США тільки окремі дільниці/штати. Там де тотальна перевага демократів чи республіканців - перевіряти НЕ ПОТРІБНО. Так зрозуміло? Тому систем США краща за українську.
Я не американський юрист, але якщо за 200 чи 300 років прецедентів не було то може їх і не може бути в принципі.
Якщо дураки або популісти - ліквідують. Якщо розумні - ні.
Нічого в світі вічного немає, навіть Римська імперія впала. Колись і США "впаде". Ліквідація виборчої системи - може бути початком кінця.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:29
Почему???
Имхо. Не знаю, что у них там в голове - поэтому имхо.
Напрашивается один ответ - население на этих подконтрольных территориях не видит, что остальные политсилы лучше, чем эти опзж-шарии.
Именно для них лучше.
Вы уравниваете опзж-рыгов-шариев с теми, кто из их бывших рядов создавал эти дырылыныры.
А ведь по факту бойки-рабиновичи и пр. совсем не за дылыры.
Иначе б убежали, поддержали, принимали участие, как царевы и пр.
То есть от Вас маленька манипуляция))
Точно такая же, как По - рыг, потому что был в рядах регионалов.
Я даже не дал бы 100% гарантии, что медвеедчук имеет цели в рашку и рашмир. А не исключительно только сотрудничество, как было при Кучме, Яныке или ненамного сильнее.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45
Re: Політичні дискусії
Де написано, що треба перевіряти всю Україну? Такого не було і не буде. При масових фальсифікаціях був третій тур в 2005. Більше такого не буде, як не буде третього туру і в США, не зважаючи на триндьож Трампа.
У Вас якісь дивні аргументи - треба перевіряти всю країну, бо порушення на якійсь дільниці чи в штаті. З якого переляку?
Теорія вірогідності думає інакше.
Цю систему давно хотіли ліквідувати, і демократи і республіканці. Не вистачає поштовху (скандалу), щоб цей неминучий процес відбувся.
Такої дурні, з виборчою системою, як в США, ніде в світі немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:46
Це Пушкін рішив взяти Капітолій?
Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?
Трамп хоче стати президентом. Мені не треба питати це в Трампа. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.
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