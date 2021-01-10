Тому що виборча система України не досконала.
При масових фальсифікаціях немає різниці між нашою системою і системою США!
А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!
При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.
Ще раз:
При масових фальсифікаціях - різниці немає.
При немасових(або просто помилки) - у них можливий перерахунок і перегляд результатів, або переголосування, у нас ТІЛЬКИ ПЕРЕГОЛОСУВАННЯ. Плюс перевірка результатів у них простіша(менш масштабніша)
Висновок: наша система гірша.