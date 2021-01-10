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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6973697469756976 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 11 січ, 2021 15:09 lapay написав: Такого не було і не буде. Такого не було і не буде.

Тому що виборча система України не досконала.

lapay написав:

При масових фальсифікаціях був третій тур в 2005. Більше такого не буде, як не буде третього туру і в США, При масових фальсифікаціях був третій тур в 2005. Більше такого не буде, як не буде третього туру і в США,

При масових фальсифікаціях немає різниці між нашою системою і системою США!



А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!

При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.



Ще раз:

При масових фальсифікаціях - різниці немає.

При немасових(або просто помилки) - у них можливий перерахунок і перегляд результатів, або переголосування, у нас ТІЛЬКИ ПЕРЕГОЛОСУВАННЯ. Плюс перевірка результатів у них простіша(менш масштабніша)

Висновок: наша система гірша. Тому що виборча система України не досконала.А ось якщо фальсифікації, тоді різниця є!При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.Ще раз:При масових фальсифікаціях - різниці немає.При немасових(або просто помилки) - у них можливий перерахунок і перегляд результатів, або переголосування, у нас ТІЛЬКИ ПЕРЕГОЛОСУВАННЯ. Плюс перевірка результатів у них простіша(менш масштабніша)Висновок: наша система гірша. andrijk777

Повідомлень: 2767 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 15:37 andrijk777 написав: Амвросий написав: andrijk777 написав: А ХТО?

А ХТО?



Я вообще не знаю, самому интересно.

Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.



Откуда вы об этом узнали?

Вам об этом Трамп лично рассказал?

Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете? Я вообще не знаю, самому интересно.Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.Откуда вы об этом узнали?Вам об этом Трамп лично рассказал?Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете?

Це Пушкін рішив взяти Капітолій?

Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?



Трамп хоче стати президентом. Мені не треба питати це в Трампа. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам. Це Пушкін рішив взяти Капітолій?Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?Трамп хоче стати президентом. Мені не треба питати це в Трампа. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.

Ну с такой однозначной логикой:

- обстреливать жилые кварталы на Донбассе орки не могли ;

- рашенских снайперов, поставляющих Янека, на Майдане априори не может быть.

- Парасюк и Ко действовали по желанию Кличко-Тягнибока-Яценюка;

- провокаторов, заместителей-соратников и третьих сил, пользующихся моментом в своих интересах тоже нет.



Ток прямая логика))

Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.

Может да, но может и нет.

Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.

Что там за хотелки. Ну с такой однозначной логикой:- обстреливать жилые кварталы на Донбассе орки не могли ;- рашенских снайперов, поставляющих Янека, на Майдане априори не может быть.- Парасюк и Ко действовали по желанию Кличко-Тягнибока-Яценюка;- провокаторов, заместителей-соратников и третьих сил, пользующихся моментом в своих интересах тоже нет.Ток прямая логика))Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.Может да, но может и нет.Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.Что там за хотелки. detroytred

Повідомлень: 23605 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 15:59 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!

При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були. А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.



Сенатский комитет парламента Италии объявил о начале процедуры пересчета результатов голосования на парламентских выборах, прошедших в стране 9-10 апреля 2006 года, сообщает агентство AFP.



Процедура пройдет в семи из двадцати избирательных округов. Пересчету подвергнутся незаполненные, испорченные и спорные бюллетени, поданные на выборах в сенат.



Напомним, что, победу на выборах с минимальным перевесом одержал левоцентристский блок, возглавляемый бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди, набрав 49,8 процентов голосов. Правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони набрала 49,7 процента. При этом в сенате левые получили всего на одно кресло больше.



Несмотря на то, что Верховный кассационный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди, Берлускони не признал своего поражения и не раз заявлял, что будет добиваться пересмотров итогов голосования.

https://lenta.ru/news/2006/12/06/recount/ Сенатский комитет парламента Италии объявил о начале процедуры пересчета результатов голосования на парламентских выборах, прошедших в стране 9-10 апреля 2006 года, сообщает агентство AFP.Процедура пройдет в семи из двадцати избирательных округов. Пересчету подвергнутся незаполненные, испорченные и спорные бюллетени, поданные на выборах в сенат.Напомним, что, победу на выборах с минимальным перевесом одержал левоцентристский блок, возглавляемый бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди, набрав 49,8 процентов голосов. Правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони набрала 49,7 процента. При этом в сенате левые получили всего на одно кресло больше.Несмотря на то, что Верховный кассационный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди, Берлускони не признал своего поражения и не раз заявлял, что будет добиваться пересмотров итогов голосования. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11465 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 16:29 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.

Может да, но может и нет. Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.Может да, но может и нет.





Мизантрóп

Повідомлень: 5130 З нами з: 03.12.14 Подякував: 805 раз. Подякували: 925 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 17:07 andrijk777 написав: Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?



Мало-ли кто где собрался. На подобных акциях всегда много провокаторов, задача которых подставить ничего не подозревающих людей. Имеющейся в сми информации имхо явно не достаточно чтобы делать какие-либо выводы. Информация очень противоречивая и трактовать её можно по разному. Очень уж все запутанно и хитро, много нестыковок.



Может после 20-го числа чтото прояснится. Пока много тумана.



andrijk777 написав: На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.



Логики у вас не замечал, если бы у вас она была, вы бы так категорично не утверждали что он хочет и что он думает, а написали бы, что это всё ваши догадки и домыслы Мало-ли кто где собрался. На подобных акциях всегда много провокаторов, задача которых подставить ничего не подозревающих людей. Имеющейся в сми информации имхо явно не достаточно чтобы делать какие-либо выводы. Информация очень противоречивая и трактовать её можно по разному. Очень уж все запутанно и хитро, много нестыковок.Может после 20-го числа чтото прояснится. Пока много тумана.Логики у вас не замечал, если бы у вас она была, вы бы так категорично не утверждали что он хочет и что он думает, а написали бы, что это всё ваши догадки и домыслы Амвросий

Повідомлень: 3204 З нами з: 26.02.09 Подякував: 447 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6973697469756976 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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