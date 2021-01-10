Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: При масових фальсифікаціях був третій тур в 2005. Більше такого не буде, як не буде третього туру і в США,
При масових фальсифікаціях немає різниці між нашою системою і системою США!
А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є! При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.
Ще раз: При масових фальсифікаціях - різниці немає. При немасових(або просто помилки) - у них можливий перерахунок і перегляд результатів, або переголосування, у нас ТІЛЬКИ ПЕРЕГОЛОСУВАННЯ. Плюс перевірка результатів у них простіша(менш масштабніша) Висновок: наша система гірша.
Я вообще не знаю, самому интересно. Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.
Откуда вы об этом узнали? Вам об этом Трамп лично рассказал? Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете?
Це Пушкін рішив взяти Капітолій? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?
Трамп хоче стати президентом. Мені не треба питати це в Трампа. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.
Ну с такой однозначной логикой: - обстреливать жилые кварталы на Донбассе орки не могли ; - рашенских снайперов, поставляющих Янека, на Майдане априори не может быть. - Парасюк и Ко действовали по желанию Кличко-Тягнибока-Яценюка; - провокаторов, заместителей-соратников и третьих сил, пользующихся моментом в своих интересах тоже нет.
Ток прямая логика)) Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой. Может да, но может и нет. Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно. Что там за хотелки.
andrijk777 написав:А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є! При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.
Сенатский комитет парламента Италии объявил о начале процедуры пересчета результатов голосования на парламентских выборах, прошедших в стране 9-10 апреля 2006 года, сообщает агентство AFP.
Процедура пройдет в семи из двадцати избирательных округов. Пересчету подвергнутся незаполненные, испорченные и спорные бюллетени, поданные на выборах в сенат.
Напомним, что, победу на выборах с минимальным перевесом одержал левоцентристский блок, возглавляемый бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди, набрав 49,8 процентов голосов. Правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони набрала 49,7 процента. При этом в сенате левые получили всего на одно кресло больше.
Несмотря на то, что Верховный кассационный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди, Берлускони не признал своего поражения и не раз заявлял, что будет добиваться пересмотров итогов голосования. https://lenta.ru/news/2006/12/06/recount/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?
Мало-ли кто где собрался. На подобных акциях всегда много провокаторов, задача которых подставить ничего не подозревающих людей. Имеющейся в сми информации имхо явно не достаточно чтобы делать какие-либо выводы. Информация очень противоречивая и трактовать её можно по разному. Очень уж все запутанно и хитро, много нестыковок.
Может после 20-го числа чтото прояснится. Пока много тумана.
andrijk777 написав:На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.
Логики у вас не замечал, если бы у вас она была, вы бы так категорично не утверждали что он хочет и что он думает, а написали бы, что это всё ваши догадки и домыслы
Первая леди США Мелания Трамп "абсолютно осуждает" попытку силового захвата Капитолия сторонниками ее мужа, действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мелании Трамп, опубликованном на сайте Белого дома.