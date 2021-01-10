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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6973697469756976

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:09

  lapay написав:Такого не було і не буде.

Тому що виборча система України не досконала. :D :D :D
  lapay написав:
При масових фальсифікаціях був третій тур в 2005. Більше такого не буде, як не буде третього туру і в США,

При масових фальсифікаціях немає різниці між нашою системою і системою США!

А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!
При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.

Ще раз:
При масових фальсифікаціях - різниці немає.
При немасових(або просто помилки) - у них можливий перерахунок і перегляд результатів, або переголосування, у нас ТІЛЬКИ ПЕРЕГОЛОСУВАННЯ. Плюс перевірка результатів у них простіша(менш масштабніша)
Висновок: наша система гірша.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:37

  andrijk777 написав:
  Амвросий написав:
  andrijk777 написав:А ХТО?


Я вообще не знаю, самому интересно.
Вот вы утверждаете, что знаете что думает и хочет Трамп.

Откуда вы об этом узнали?
Вам об этом Трамп лично рассказал?
Или вы чье-то субъективное мнение и слухи пересказываете?

Це Пушкін рішив взяти Капітолій?
Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?

Трамп хоче стати президентом. Мені не треба питати це в Трампа. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам. :D :D :D :D

Ну с такой однозначной логикой:
- обстреливать жилые кварталы на Донбассе орки не могли ;
- рашенских снайперов, поставляющих Янека, на Майдане априори не может быть.
- Парасюк и Ко действовали по желанию Кличко-Тягнибока-Яценюка;
- провокаторов, заместителей-соратников и третьих сил, пользующихся моментом в своих интересах тоже нет.

Ток прямая логика))
Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.
Может да, но может и нет.
Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.
Что там за хотелки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:59

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:А ось якщо фальсифікації не масові, тоді різниця є!
При масових фальсифікаціях перерахунку не роблять! А роблять переголосування, як в 2004 у нас. А можна приклади перерахунку голосів в демократичних системах, таких як наша? Я щось дуже сумніваюсь що такі були.


Сенатский комитет парламента Италии объявил о начале процедуры пересчета результатов голосования на парламентских выборах, прошедших в стране 9-10 апреля 2006 года, сообщает агентство AFP.

Процедура пройдет в семи из двадцати избирательных округов. Пересчету подвергнутся незаполненные, испорченные и спорные бюллетени, поданные на выборах в сенат.

Напомним, что, победу на выборах с минимальным перевесом одержал левоцентристский блок, возглавляемый бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди, набрав 49,8 процентов голосов. Правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони набрала 49,7 процента. При этом в сенате левые получили всего на одно кресло больше.

Несмотря на то, что Верховный кассационный суд Италии подтвердил победу левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди, Берлускони не признал своего поражения и не раз заявлял, что будет добиваться пересмотров итогов голосования.
https://lenta.ru/news/2006/12/06/recount/
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:29

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.
Может да, но может и нет.


:lol:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:07

  andrijk777 написав:Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?


Мало-ли кто где собрался. На подобных акциях всегда много провокаторов, задача которых подставить ничего не подозревающих людей. Имеющейся в сми информации имхо явно не достаточно чтобы делать какие-либо выводы. Информация очень противоречивая и трактовать её можно по разному. Очень уж все запутанно и хитро, много нестыковок.

Может после 20-го числа чтото прояснится. Пока много тумана.

  andrijk777 написав:На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам. :D :D :D :D


Логики у вас не замечал, если бы у вас она была, вы бы так категорично не утверждали что он хочет и что он думает, а написали бы, что это всё ваши догадки и домыслы :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:43

Мелания:

Первая леди США Мелания Трамп "абсолютно осуждает" попытку силового захвата Капитолия сторонниками ее мужа, действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мелании Трамп, опубликованном на сайте Белого дома.

https://news.liga.net/world/news/melani ... it-nasilie
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:03

  Мизантрóп написав:
  detroytred написав:Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.
Может да, но может и нет.


:lol:
Зображення

))

Еще один, которому требовался переводчик с русского, сказал судье: "Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите".
https://news.liga.net/world/news/odnomu ... na-russkiy
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:29

Кратко. 2021-01-11

Кратко. 2021-01-11

1) На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный
Боец погиб в районе населенного пункта Пески около 15:30

"Перемирие", "не стреляют"

2) Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения
По словам президента, власть не должна допустить роста цен на газ

Выступление клоуна на камеру.

3) В Украине начались "коммунальные бунты": какие регионы вышли на протесты (фото, видео)
#ХужеНеБудет

4) НКРЭКУ и Кабмин отменили льготы для отдельных категорий потребителей
В документе отмечается, что утратили силу предыдущие постановления НКРЭКУ, в которых предусматривалась льготы в частности:
- на электроэнергию для религиозных организаций;

5) США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов Деркача
Соединенные штаты ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

"Пацан к успеху шёл"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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