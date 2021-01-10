Додано: Пон 11 січ, 2021 17:07

andrijk777 написав: Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа? Там прихильники Пушкіна зібралися чи Трампа?

andrijk777 написав: На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам. На щастя у мене є логіка, і я до цього догадався сам.

Мало-ли кто где собрался. На подобных акциях всегда много провокаторов, задача которых подставить ничего не подозревающих людей. Имеющейся в сми информации имхо явно не достаточно чтобы делать какие-либо выводы. Информация очень противоречивая и трактовать её можно по разному. Очень уж все запутанно и хитро, много нестыковок.Может после 20-го числа чтото прояснится. Пока много тумана.Логики у вас не замечал, если бы у вас она была, вы бы так категорично не утверждали что он хочет и что он думает, а написали бы, что это всё ваши догадки и домыслы