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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6974697569766977 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 11 січ, 2021 19:33 andrijk777 написав: detroytred написав: Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.

Может да, но может и нет.

Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.

Что там за хотелки. Трамп конечно хотел остаться президентом.Может да, но может и нет.Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.Что там за хотелки.

Категорично не згідний з виділеним.

Важливий не метод, а результат!!!

Прамп що "божий одуванчик"? Якщо вважаєте Трампа еталоном "чесності і порядності", можете ігнорувати цей пост. Я його таким не вважаю.

Звичайно, що Трамп хотів би більш законним методом захопити владу, але законних методів не залишилось, тоді в хід пішли незаконні.

Може Трамп і не організовував це дійство, я не знаю, але бенефіціаром у випадку успіху він був би першим. А у випадку провалу - я не я і хата не моя.

Повна аналогія, наприклад, з захватом Криму. Спочатку, коли невідомо чи буде успіх, - це були "зелені чоловічки". Якщо б невдача - це невідомі люди, я їх не знаю. Але стався успіх - тоді це були наші славні воїни, навіть медалі можна роздавати. Категорично не згідний з виділеним.Прамп що "божий одуванчик"? Якщо вважаєте Трампа еталоном "чесності і порядності", можете ігнорувати цей пост. Я його таким не вважаю.Звичайно, що Трамп хотів би більш законним методом захопити владу, але законних методів не залишилось, тоді в хід пішли незаконні.Може Трамп і не організовував це дійство, я не знаю, алеА у випадку провалу - я не я і хата не моя.Повна аналогія, наприклад, з захватом Криму. Спочатку, коли невідомо чи буде успіх, - це були "зелені чоловічки". Якщо б невдача - це невідомі люди, я їх не знаю. Але стався успіх - тоді це були наші славні воїни, навіть медалі можна роздавати.

Вы сделали распространенную методологическую ошибку - начали обосновывать своё мнение почему Трам мог.

Никто это не отрицает.



Я Вам обосновал почему Трамп мог и не участвовать в поддержке Штурма.

Приведя примеры, опровергающие однозначность Вашей логики прямого выгодополучателя.



Грубо: раз у вас нет улик, то остаётся только опровергать противное (что не мог не участвовать).



Пример с зелёными челами явно неудачный. Они лишь формально были неопознанными. Реально их опознали все))) Вы сделали распространенную методологическую ошибку - начали обосновывать своё мнение почему Трам мог.Никто это не отрицает.Я Вам обосновал почему Трамп мог и не участвовать в поддержке Штурма.Приведя примеры, опровергающие однозначность Вашей логики прямого выгодополучателя.Грубо: раз у вас нет улик, то остаётся только опровергать противное (что не мог не участвовать).Пример с зелёными челами явно неудачный. Они лишь формально были неопознанными. Реально их опознали все))) detroytred

Повідомлень: 23608 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 19:52 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:

Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"? Один випадок тільки підтверджує правило.Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?

Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016 )

Перерехунки голосів бувають доволі часто, особливо в США, де люблять, за кожний чих, звертатись до суду. Також, це залежить і від організації виборчого процесу. Наприклад, у Великобританії:

Brexit викликав хвилю невдоволення як всередині Великої Британії, так і в інших країнах. Майже відразу після оголошення результатів з'явилися заклики до повторного голосування або неврахування результатів референдуму.



Проте ні в кого не виникло сумнівів у власне результатах плебісциту. І це – попри те, що розрив голосів за та проти був досить невеликим.



Чому результати референдуму у Британії не спровокували масової мобілізації тих, хто підтримав status quo?



Чому основний протест тих, хто залишився у меншості, не вийшов за межі реєстрації електронної петиції щодо переголосування, а не, скажімо, переріс у вимогу скасувати результати референдуму?



Зрештою, чому не пролунали вимоги щодо необхідності перерахунку бюлетенів?



Ці питання, можливо, дивні для тих, хто живе в Британії, але мають зміст для тих, хто живе на дві години східніше від Гринвіча.



Одним з пояснень є різниця у способі та підходах до організації і проведення виборів у Британії та Україні.

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 7/7053450/ Не один. В Австрії взагалі був третій турПеререхунки голосів бувають доволі часто, особливо в США, де люблять, за кожний чих, звертатись до суду. Також, це залежить і від організації виборчого процесу. Наприклад, у Великобританії:Brexit викликав хвилю невдоволення як всередині Великої Британії, так і в інших країнах. Майже відразу після оголошення результатів з'явилися заклики до повторного голосування або неврахування результатів референдуму.Проте ні в кого не виникло сумнівів у власне результатах плебісциту. І це – попри те, що розрив голосів за та проти був досить невеликим.Чому результати референдуму у Британії не спровокували масової мобілізації тих, хто підтримав status quo?Чому основний протест тих, хто залишився у меншості, не вийшов за межі реєстрації електронної петиції щодо переголосування, а не, скажімо, переріс у вимогу скасувати результати референдуму?Зрештою, чому не пролунали вимоги щодо необхідності перерахунку бюлетенів?Ці питання, можливо, дивні для тих, хто живе в Британії, але мають зміст для тих, хто живе на дві години східніше від Гринвіча.Одним з пояснень є різниця у способі та підходах до організації і проведення виборів у Британії та Україні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11468 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6974697569766977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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