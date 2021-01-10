Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой. Может да, но может и нет. Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно. Что там за хотелки.
Категорично не згідний з виділеним. Важливий не метод, а результат!!! Прамп що "божий одуванчик"? Якщо вважаєте Трампа еталоном "чесності і порядності", можете ігнорувати цей пост. Я його таким не вважаю. Звичайно, що Трамп хотів би більш законним методом захопити владу, але законних методів не залишилось, тоді в хід пішли незаконні. Може Трамп і не організовував це дійство, я не знаю, але бенефіціаром у випадку успіху він був би першим. А у випадку провалу - я не я і хата не моя. Повна аналогія, наприклад, з захватом Криму. Спочатку, коли невідомо чи буде успіх, - це були "зелені чоловічки". Якщо б невдача - це невідомі люди, я їх не знаю. Але стався успіх - тоді це були наші славні воїни, навіть медалі можна роздавати.
Вы сделали распространенную методологическую ошибку - начали обосновывать своё мнение почему Трам мог. Никто это не отрицает.
Я Вам обосновал почему Трамп мог и не участвовать в поддержке Штурма. Приведя примеры, опровергающие однозначность Вашей логики прямого выгодополучателя.
Грубо: раз у вас нет улик, то остаётся только опровергать противное (что не мог не участвовать).
Пример с зелёными челами явно неудачный. Они лишь формально были неопознанными. Реально их опознали все)))
andrijk777 написав:Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання: Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?
Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016) Перерехунки голосів бувають доволі часто, особливо в США, де люблять, за кожний чих, звертатись до суду. Також, це залежить і від організації виборчого процесу. Наприклад, у Великобританії: Brexit викликав хвилю невдоволення як всередині Великої Британії, так і в інших країнах. Майже відразу після оголошення результатів з'явилися заклики до повторного голосування або неврахування результатів референдуму.
Проте ні в кого не виникло сумнівів у власне результатах плебісциту. І це – попри те, що розрив голосів за та проти був досить невеликим.
Чому результати референдуму у Британії не спровокували масової мобілізації тих, хто підтримав status quo?
Чому основний протест тих, хто залишився у меншості, не вийшов за межі реєстрації електронної петиції щодо переголосування, а не, скажімо, переріс у вимогу скасувати результати референдуму?
Зрештою, чому не пролунали вимоги щодо необхідності перерахунку бюлетенів?
Ці питання, можливо, дивні для тих, хто живе в Британії, але мають зміст для тих, хто живе на дві години східніше від Гринвіча.