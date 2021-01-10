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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6974697569766977

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:33

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой.
Может да, но может и нет.
Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно.
Что там за хотелки.

Категорично не згідний з виділеним.
Важливий не метод, а результат!!!
Прамп що "божий одуванчик"? Якщо вважаєте Трампа еталоном "чесності і порядності", можете ігнорувати цей пост. Я його таким не вважаю.
Звичайно, що Трамп хотів би більш законним методом захопити владу, але законних методів не залишилось, тоді в хід пішли незаконні.
Може Трамп і не організовував це дійство, я не знаю, але бенефіціаром у випадку успіху він був би першим. А у випадку провалу - я не я і хата не моя. :D :D
Повна аналогія, наприклад, з захватом Криму. Спочатку, коли невідомо чи буде успіх, - це були "зелені чоловічки". Якщо б невдача - це невідомі люди, я їх не знаю. Але стався успіх - тоді це були наші славні воїни, навіть медалі можна роздавати.

Вы сделали распространенную методологическую ошибку - начали обосновывать своё мнение почему Трам мог.
Никто это не отрицает.

Я Вам обосновал почему Трамп мог и не участвовать в поддержке Штурма.
Приведя примеры, опровергающие однозначность Вашей логики прямого выгодополучателя.

Грубо: раз у вас нет улик, то остаётся только опровергать противное (что не мог не участвовать).

Пример с зелёными челами явно неудачный. Они лишь формально были неопознанными. Реально их опознали все)))
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:52

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Один випадок тільки підтверджує правило. :D Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:
Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?

Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016)
Перерехунки голосів бувають доволі часто, особливо в США, де люблять, за кожний чих, звертатись до суду. Також, це залежить і від організації виборчого процесу. Наприклад, у Великобританії:
Brexit викликав хвилю невдоволення як всередині Великої Британії, так і в інших країнах. Майже відразу після оголошення результатів з'явилися заклики до повторного голосування або неврахування результатів референдуму.

Проте ні в кого не виникло сумнівів у власне результатах плебісциту. І це – попри те, що розрив голосів за та проти був досить невеликим.

Чому результати референдуму у Британії не спровокували масової мобілізації тих, хто підтримав status quo?

Чому основний протест тих, хто залишився у меншості, не вийшов за межі реєстрації електронної петиції щодо переголосування, а не, скажімо, переріс у вимогу скасувати результати референдуму?

Зрештою, чому не пролунали вимоги щодо необхідності перерахунку бюлетенів?

Ці питання, можливо, дивні для тих, хто живе в Британії, але мають зміст для тих, хто живе на дві години східніше від Гринвіча.

Одним з пояснень є різниця у способі та підходах до організації і проведення виборів у Британії та Україні.
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 7/7053450/
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