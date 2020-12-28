Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Трамп конечно хотел остаться президентом. Но отнюдь не факт, что хотел именно таким методом реализации, как штурм Капитолия толпой. Может да, но может и нет. Если сам не признавался, ток в черепушку лезть нужно. Что там за хотелки.
Категорично не згідний з виділеним. Важливий не метод, а результат!!! Прамп що "божий одуванчик"? Якщо вважаєте Трампа еталоном "чесності і порядності", можете ігнорувати цей пост. Я його таким не вважаю. Звичайно, що Трамп хотів би більш законним методом захопити владу, але законних методів не залишилось, тоді в хід пішли незаконні. Може Трамп і не організовував це дійство, я не знаю, але бенефіціаром у випадку успіху він був би першим. А у випадку провалу - я не я і хата не моя. Повна аналогія, наприклад, з захватом Криму. Спочатку, коли невідомо чи буде успіх, - це були "зелені чоловічки". Якщо б невдача - це невідомі люди, я їх не знаю. Але стався успіх - тоді це були наші славні воїни, навіть медалі можна роздавати.
Вы сделали распространенную методологическую ошибку - начали обосновывать своё мнение почему Трам мог. Никто это не отрицает.
Я Вам обосновал почему Трамп мог и не участвовать в поддержке Штурма. Приведя примеры, опровергающие однозначность Вашей логики прямого выгодополучателя.
Грубо: раз у вас нет улик, то остаётся только опровергать противное (что не мог не участвовать).
Пример с зелёными челами явно неудачный. Они лишь формально были неопознанными. Реально их опознали все)))
andrijk777 написав:Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання: Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?
Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016) Перерехунки голосів бувають доволі часто, особливо в США, де люблять, за кожний чих, звертатись до суду. Також, це залежить і від організації виборчого процесу. Наприклад, у Великобританії: Brexit викликав хвилю невдоволення як всередині Великої Британії, так і в інших країнах. Майже відразу після оголошення результатів з'явилися заклики до повторного голосування або неврахування результатів референдуму.
Проте ні в кого не виникло сумнівів у власне результатах плебісциту. І це – попри те, що розрив голосів за та проти був досить невеликим.
Чому результати референдуму у Британії не спровокували масової мобілізації тих, хто підтримав status quo?
Чому основний протест тих, хто залишився у меншості, не вийшов за межі реєстрації електронної петиції щодо переголосування, а не, скажімо, переріс у вимогу скасувати результати референдуму?
Зрештою, чому не пролунали вимоги щодо необхідності перерахунку бюлетенів?
Ці питання, можливо, дивні для тих, хто живе в Британії, але мають зміст для тих, хто живе на дві години східніше від Гринвіча.
Новые результаты исследований показывают, что в Пенсильвании во время ноябрьских выборов у президента Дональда Трампа было отнято более 432 000 голосов. Согласно анализу Data Integrity Group, полученному эксклюзивно The Epoch Times, голоса за Трампа - как в день выборов, так и через бюллетени по почте, были исключены из общего числа по крайней мере в 15 округах. Данные временного ряда по выборам наглядно демонстрируют, что количество голосов за Трампа в различных округах в разные моменты времени уменьшается, а не увеличивается, как можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Группа сообщила, что удаление голосов в день выборов произошло во время процесса подведения итогов голосования по крайней мере в 15 округах, включая округ Лихай, Честер, Аллегейни, Армстронг, Уэстморленд, Нортгемптон, Делавэр, Монтгомери, Лакаванна, Дофин, Пайк, Карбон, Эри и Люцерн.
Лида Стаффорд 28 декабря 2020 г., 15:22
Бобби Питон - математик, дававший показания на слушаниях по делу о мошенничестве на выборах в Аризоне, в эти выходные произвел фурор. На самом деле он пожертвовал огромным количеством личного времени, чтобы проделать выдающуюся работу по обработке данных. Его показания свидетельствуют о вопиющем мошенничестве с избирателями. В какой-то момент Бобби Питон заявил, что поставил на карту свою жизнь из-за фактического характера собственных показаний. В эти выходные Питон сообщил, что изучил немногим более 9 миллионов записей в Пенсильвании и идентифицировал 521 879 уникальных фамилий. Другими словами, у этих людей нет родителей, братьев и сестер, теток, дядь или двоюродных братьев с одной и той же фамилией (фантомные избиратели). 245 033 или чуть менее 47% от общего числа фамилий в Пенсильвании принадлежат ТОЛЬКО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ! Бобби Питон обнаружил, что было меньше людей с общими фамилиями, такими как Смит, Джексон, Джонсон и выяснил, откуда поступили эти 695 000+ незаконных бюллетеней в Пенсильвании. Президент Трамп опередил Джо Байдена более чем на 700 000 голосов в ночь выборов в Пенсильвании, и в течение нескольких дней после выборов за Джо Байдена появились сотни тысяч бюллетеней. От 695 000 до 958 000 избирателей вообще исчезли из избирательных списков Пенсильвании! Бобби Питон говорит, что опытный государственный деятель смог бы оптимизировать желаемый результат как для штата Джорджия, так и для штата Пенсильвания. Он также отметил, что некто, лично контактировавший с президентом Трампом, связался с ним в субботу и отправил ему более 50 страниц выводов Питона за последний месяц.
shapo Американцям однозначно треба зробити більш жорстку ідентифікацію особистості виборця. Чомусь республіканці ігнорували цю проблему на позаминулих виборах, і різко згадали на минулих. Власне, не треба бути такими хитродупими, як Трамп, і не буде імпічменту, після якого він вже не зможе балотуватися в президенти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Я что-то совсем перестал понимать этот поток намеков на каких-то инопланетян. То, что на потеплении, похолодании,загрязнении,озонывых дырах и дырах в головах неплохо зарабатывают все от профессоров Оксфордов до полоумной пионерки Греты Тунберг давно известно, но должна же быть хоть какая-то минимальная логика в любом действии. Поэтому повторяю вопрос :
Igneus написав:shapo, не знаю, где Вы там согрешили, что Вас снова..., но отвечу.
Сильно сомневаюсь что та кто меня забанила за флуд тоже сможет ответить на этот вопрос
Igneus написав:Вернее, ответ Вам дали еще до рождения Греты Тунберг политики Великобритании (покойная Маргарет Тетчер, которая начала закрывать угольные шахты) и Германии (от Вилли Брандта, Гельмута Коля, Герхарда Шредера и так далее, которые также заменяли уголь газом): https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-46813347
Кстати, Израиль во главе с Нетаниягу тоже не остается в стороне от этой тенденции, разрабатывая газовое месторождение Левиафан, которое позволит ему прекратить использование угля и закрыть углевые блоки электростанций в Хадере и Ашкелоне: https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/201 ... tform.aspx
Все Вы прекрасно понимаете, shapo, и поэтому не нужно повторять вопрос, на который Вам дан ответ даже не мной, а реалиями жизни, в том числе, и в Израиле.
В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени. Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран. Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами. Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос: Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?
lapay написав:shapo Американцям однозначно треба зробити більш жорстку ідентифікацію особистості виборця. Чомусь республіканці ігнорували цю проблему на позаминулих виборах, і різко згадали на минулих. Власне, не треба бути такими хитродупими, як Трамп, і не буде імпічменту, після якого він вже не зможе балотуватися в президенти.
Просто таких масштабных фальсификаций в США никогда не было и поэтому никто к ним не готовился кроме тех, кто их провел
Джейкоба Чэнсли, который называет себя "шаманом" QAnon
Справка. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.
Просто зацените отбитость мозгов.
shapo, ты в числе таких же
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Джейкоба Чэнсли, который называет себя "шаманом" QAnon
Справка. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.
Просто зацените отбитость мозгов.
shapo, ты в числе таких же
Бла-бла, кроме лига.новости поищи что-нибудь еще в качестве инфы, убожество. По захвату Капитолия никто никаких расследований пока не провел, но подобный захват был выгоден демократам и Байдену, а не Трампу. Что-то когда БЛМ и антифа жгли,громили и убивали все лето в США города никто из демократов не обвинял их в мародерстве,насилии и нарушении Конституции. И убитую в Капитолии белую безоружную американку, ветерана армии США, явно будут не в золотом гробу хоронить как наркомана и грабителя Флойда и стипендию в ее честь не назначат. Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова. А что это такое тебе известно когда законно выбранного без фальсификаций президента Украины называешь в каждой своей политинформации "Бубочкой"