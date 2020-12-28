Додано: Пон 11 січ, 2021 20:47

lapay написав: andrijk777 написав: Я не американський юрист, але якщо за 200 чи 300 років прецедентів не було то може їх і не може бути в принципі. Я не американський юрист, але якщо за 200 чи 300 років прецедентів не було то може їх і не може бути в принципі.

Теорія вірогідності думає інакше. Теорія вірогідності думає інакше.

Новые результаты исследований показывают, что в Пенсильвании во время ноябрьских выборов у президента Дональда Трампа было отнято более 432 000 голосов.Согласно анализу Data Integrity Group, полученному эксклюзивно The Epoch Times, голоса за Трампа - как в день выборов, так и через бюллетени по почте, были исключены из общего числа по крайней мере в 15 округах. Данные временного ряда по выборам наглядно демонстрируют, что количество голосов за Трампа в различных округах в разные моменты времени уменьшается, а не увеличивается, как можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Группа сообщила, что удаление голосов в день выборов произошло во время процесса подведения итогов голосования по крайней мере в 15 округах, включая округ Лихай, Честер, Аллегейни, Армстронг, Уэстморленд, Нортгемптон, Делавэр, Монтгомери, Лакаванна, Дофин, Пайк, Карбон, Эри и Люцерн.Лида Стаффорд28 декабря 2020 г., 15:22Бобби Питон - математик, дававший показания на слушаниях по делу о мошенничестве на выборах в Аризоне, в эти выходные произвел фурор.На самом деле он пожертвовал огромным количеством личного времени, чтобы проделать выдающуюся работу по обработке данных.Его показания свидетельствуют о вопиющем мошенничестве с избирателями. В какой-то момент Бобби Питон заявил, что поставил на карту свою жизнь из-за фактического характера собственных показаний.В эти выходные Питон сообщил, что изучил немногим более 9 миллионов записей в Пенсильвании и идентифицировал 521 879 уникальных фамилий.Другими словами, у этих людей нет родителей, братьев и сестер, теток, дядь или двоюродных братьев с одной и той же фамилией (фантомные избиратели).245 033 или чуть менее 47% от общего числа фамилий в Пенсильвании принадлежат ТОЛЬКО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!Бобби Питон обнаружил, что было меньше людей с общими фамилиями, такими как Смит, Джексон, Джонсон и выяснил, откуда поступили эти 695 000+ незаконных бюллетеней в Пенсильвании.Президент Трамп опередил Джо Байдена более чем на 700 000 голосов в ночь выборов в Пенсильвании, и в течение нескольких дней после выборов за Джо Байдена появились сотни тысяч бюллетеней.От 695 000 до 958 000 избирателей вообще исчезли из избирательных списков Пенсильвании!Бобби Питон говорит, что опытный государственный деятель смог бы оптимизировать желаемый результат как для штата Джорджия, так и для штата Пенсильвания.Он также отметил, что некто, лично контактировавший с президентом Трампом, связался с ним в субботу и отправил ему более 50 страниц выводов Питона за последний месяц.