Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання: Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?
Перерахунок і переголосування це два абсолютно різні рішення. Перерахунок - абсолютно чесний варіант. Крім Італії, де перерахували 200К голосів, що в СОТНІ раз менше населення Італії, я більше варіантів не чув. Менше 1% перерахунку - це дуже далеко до абсолютної чесності. А ось в США, може все бути абсолютно чесно, тому що у них система така, що немає змісту перераховувати УСІ дільниці/штати. Переголосування - в деякій мірі не є чесно, тому що симпатії виборців можуть змінитись.
shapo написав:Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.
Совершенно обычная ситуация для Америки. Что тут необычного? Одна половина населения поддерживает того или иного президента, другая часть его мативирует, и мать его мативирует. Иногда даже стреляют. Демократия. И это нормально. Всё будет как всегда.