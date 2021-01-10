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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6975697669776978

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:40

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Один випадок тільки підтверджує правило. :D Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:
Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?

Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016)

Перерахунок і переголосування це два абсолютно різні рішення.
Перерахунок - абсолютно чесний варіант.
Крім Італії, де перерахували 200К голосів, що в СОТНІ раз менше населення Італії, я більше варіантів не чув. Менше 1% перерахунку - це дуже далеко до абсолютної чесності.
А ось в США, може все бути абсолютно чесно, тому що у них система така, що немає змісту перераховувати УСІ дільниці/штати.
Переголосування - в деякій мірі не є чесно, тому що симпатії виборців можуть змінитись.
  lapay написав:https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/17/7053450/

Порівняли Брексіт і вибори президента :D :D :D
А нічого що в Брексіті немає прямого бенефіціара, а в виборах президента є? Може в цьому головна різниця?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:55

  shapo написав:Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.


Совершенно обычная ситуация для Америки. Что тут необычного?
Одна половина населения поддерживает того или иного президента, другая часть его мативирует, и мать его мативирует. Иногда даже стреляют.
Демократия. И это нормально.
Всё будет как всегда. 8)
Libo
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