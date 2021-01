Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 11 січ, 2021 21:40 lapay написав: andrijk777 написав: Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:

Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?

lapay написав: andrijk777 написав: Один випадок тільки підтверджує правило. Я міг би багато написати, але задам тільки одне питання:

Вам не здається дивним що існує 30-50 стійких демократій у світі, кожна з яких провела 5-10 виборів але перераховували голоси тільки за вимоги двох найскандальніших політиків - Берлусконі і Трампа? Може проблема не "в системах" а "в людях"?

Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016 )

Не один. В Австрії взагалі був третій тур https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8_(2016 )

Не один. В Австрії взагалі був третій тур

Перерахунок і переголосування це два абсолютно різні рішення.

Перерахунок - абсолютно чесний варіант.

Крім Італії, де перерахували 200К голосів, що в СОТНІ раз менше населення Італії, я більше варіантів не чув. Менше 1% перерахунку - це дуже далеко до абсолютної чесності.

А ось в США, може все бути абсолютно чесно, тому що у них система така, що немає змісту перераховувати УСІ дільниці/штати.

Переголосування - в деякій мірі не є чесно, тому що симпатії виборців можуть змінитись.

lapay написав: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/17/7053450/ https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/17/7053450/

Порівняли Брексіт і вибори президента

А нічого що в Брексіті немає прямого бенефіціара, а в виборах президента є? Може в цьому головна різниця?

andrijk777

Додано: Пон 11 січ, 2021 21:55 shapo написав: Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.

Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.



Совершенно обычная ситуация для Америки. Что тут необычного?

Одна половина населения поддерживает того или иного президента, другая часть его мативирует, и мать его мативирует. Иногда даже стреляют.

Демократия. И это нормально.

Всё будет как всегда.

Libo

Додано: Пон 11 січ, 2021 22:01 Libo написав: shapo написав: Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.

Даже если Байдена объявят президентом США, то как минимум для половины населения, а не каких-то конспирологов он будет не легитимен и победа его будет пиррова.



Совершенно обычная ситуация для Америки. Что тут необычного?

Одна половина населения поддерживает того или иного президента, другая часть его мативирует, и мать его мативирует. Иногда даже стреляют.

Демократия. И это нормально.

Всё будет как всегда. Совершенно обычная ситуация для Америки. Что тут необычного?Одна половина населения поддерживает того или иного президента, другая часть его мативирует, и мать его мативирует. Иногда даже стреляют.Демократия. И это нормально.Всё будет как всегда.



На каких выборах президента были такие обвинения в подтасовках и требования пересчета голосов?

В споре Буш.мл. -Гор ограничились одним округом и быстро закрыли проблему.

Как всегда больше не будет.

shapo

Перерахунок - абсолютно чесний варіант.

Крім Італії, де перерахували 200К голосів, що в СОТНІ раз менше населення Італії, я більше варіантів не чув. Менше 1% перерахунку - це дуже далеко до абсолютної чесності.

А ось в США, може все бути абсолютно чесно, тому що у них система така, що немає змісту перераховувати УСІ дільниці/штати.

Переголосування - в деякій мірі не є чесно, тому що симпатії виборців можуть змінитись. Перерахунок і переголосування це два абсолютно різні рішення.Перерахунок - абсолютно чесний варіант.Крім Італії, де перерахували 200К голосів, що в СОТНІ раз менше населення Італії, я більше варіантів не чув. Менше 1% перерахунку - це дуже далеко до абсолютної чесності.А ось в США, може все бути абсолютно чесно, тому що у них система така, що немає змісту перераховувати УСІ дільниці/штати.Переголосування - в деякій мірі не є чесно, тому що симпатії виборців можуть змінитись.

Знову за рибу гроші. Перерахувати фізично можуть лише невелику кількість бюлетенів, саме ті і там, де є підозра на фальсифікації. Якщо є підозра на масові фальсифікації, коли неможливо точно встановити результати, то йде переголосування, як в нас чи в Австрії.

При чому тут американські виборники? Перераховували голоси неоднаразово, в багатьох країнах, а не тільки в США. Тільки сенс це має, коли невеликий розрив між кандидатами, президентами, парламентаріями чи партіями, що буває нечасто.



А нічого що в Брексіті немає прямого бенефіціара, а в виборах президента є? Може в цьому головна різниця? Порівняли Брексіт і вибори президентаА нічого що в Брексіті немає прямого бенефіціара, а в виборах президента є? Може в цьому головна різниця?

Нічого. Якби Яник провів референдум, про вступ в ТС і отримав більшість, то в нас би теж був Майдан. Беніфіціари завджи знайдуться, як в нас на Майдані.

lapay

Да, амерская система прогнила насквозь и это все стало достоянием общественности, локальной и мировой.

Ситуация сейчас, а процесс в динамике, очень шаткая для обоих лагерей. Сил легитимному и крепких нервов дамам. Могу себе только представить, как чувствуют себя некоторые запачкавшиеся на давно собранных чемоданах, не понимая точно

толи во власть

толи в бега

пс. самое темное время перед рассветом)

bevzaalex

В споре Буш.мл. -Гор ограничились одним округом и быстро закрыли проблему.

Как всегда больше не будет. На каких выборах президента были такие обвинения в подтасовках и требования пересчета голосов?В споре Буш.мл. -Гор ограничились одним округом и быстро закрыли проблему.Как всегда больше не будет.

Трамп буде першим, коли новий президент зробить імпічмент попередньому, щоб він вже не зміг балотуватись. Не вмієш грати по правилам - пішов на х.. з пісочниці.

lapay

В споре Буш.мл. -Гор ограничились одним округом и быстро закрыли проблему.

Как всегда больше не будет. На каких выборах президента были такие обвинения в подтасовках и требования пересчета голосов?В споре Буш.мл. -Гор ограничились одним округом и быстро закрыли проблему.Как всегда больше не будет.

Трамп буде першим, коли новий президент зробить імпічмент попередньому, щоб він вже не зміг балотуватись. Не вмієш грати по правилам - пішов на х.. з пісочниці. Трамп буде першим, коли новий президент зробить імпічмент попередньому, щоб він вже не зміг балотуватись. Не вмієш грати по правилам - пішов на х.. з пісочниці.



Если в результате таких "правил" можно проводить такие фальсификации и так использовать социальные сети отключая аккаунт президенту США ,но оставляя его аятолле из Ирана, и приводить к власти отъявленного взяточника ( что нормально в Украине, но ранее было ненормально в США), то НАХ такие "правила" вместе с их проводниками что Трамп и показал на этих выборах.

shapo

сори, администрация не пускает вложенное, сейчас попробую иным образом

https://t.me/gen_m/1197

ну раз то, что выше прошло попробую еще вот это





Надо совсем не знать Дурова, чтобы рассчитывать на то, что он способен на такой шаг. Тем временем, как сообщают из США, правоохранительные органы изъяли полную базу всех клиентов мессенджера Parler, заблокированного недавно в аппсторах Гугл и Амазон. База, объемом более 70 терабайт содержит всю информацию пользователей, включая их географические данные, контактные книги, историю переписки, фото и видео.



Павел Дуров на своем канале в Телеграме настоятельно рекомендует пользователей отказаться от айфонов и переходить на Android, где остается возможность устанавливать файлы apk без разрешения Google.



Сейчас команда Телеграм трудится над адаптацией мессенджера для мобильного браузера Сафари на айфонах. Со слов Дурова, будет работать почти так же гладко, как и приложение для iOS. У Телеграма нет сторонних или арендованных серверов, все железо собственное, отключить его нельзя.



Сторонники Трампа продолжают массово прибывать в Телеграм, как самую независимую площадку в мире. За последние сутки в американском аппсторе, Телеграм поднялся с десятого места в ТОПе на второе, обогнав Инстаграм, Whatsapp, и мессенджер Фейсбука, TikTok, YouTube.



Если Телеграм будет удален из аппсторов Google и Apple, то причиной этому будет не отказ Дурова передать персональные данные пользователей, а представленный ниже растущий список протрамповских каналов в Телеграме:

в этом месте по ссылке в телеге список альтернативных адресов сборов приверженцев, вот из-за них и не пускало это сообщение сюда

P.S. Возможное исключение Телеграма из аппсторов было самым важным риском и аргументом SEC в борьбе против проекта TON и криптовалюты Gram. Но теперь, если это случится, то у Дурова больше не будет никаких причин отказываться от возобновления работы над ТОНом. Все самое интересное впереди! Пожелаем стойкости Павлу Дурову! За ним полмиллиарда живых людей, это больше, чем у любого президента, включая Трампа. ​​Ситуация с Телеграмом получила свое развитие. Множество альтернативных сми считает вопрос блокировки Телеграма практически решенным. Член Палаты Представителей от демократической партии США пишет Павлу Дурову письмо, в котором выражает надежду, что на серверах Телеграма сохранились персональные данные “преступников”, участвовавших в “захвате” Капитолия и компания проявит ответственность, приняв правильное решение поделиться персональными данными с американскими органами власти.Надо совсем не знать Дурова, чтобы рассчитывать на то, что он способен на такой шаг. Тем временем, как сообщают из США, правоохранительные органы изъяли полную базу всех клиентов мессенджера Parler, заблокированного недавно в аппсторах Гугл и Амазон. База, объемом более 70 терабайт содержит всю информацию пользователей, включая их географические данные, контактные книги, историю переписки, фото и видео.Павел Дуров на своем канале в Телеграме настоятельно рекомендует пользователей отказаться от айфонов и переходить на Android, где остается возможность устанавливать файлы apk без разрешения Google.Сейчас команда Телеграм трудится над адаптацией мессенджера для мобильного браузера Сафари на айфонах. Со слов Дурова, будет работать почти так же гладко, как и приложение для iOS. У Телеграма нет сторонних или арендованных серверов, все железо собственное, отключить его нельзя.Сторонники Трампа продолжают массово прибывать в Телеграм, как самую независимую площадку в мире. За последние сутки в американском аппсторе, Телеграм поднялся с десятого места в ТОПе на второе, обогнав Инстаграм, Whatsapp, и мессенджер Фейсбука, TikTok, YouTube.Если Телеграм будет удален из аппсторов Google и Apple, то причиной этому будет не отказ Дурова передать персональные данные пользователей, а представленный ниже растущий список протрамповских каналов в Телеграме:P.S. Возможное исключение Телеграма из аппсторов было самым важным риском и аргументом SEC в борьбе против проекта TON и криптовалюты Gram. Но теперь, если это случится, то у Дурова больше не будет никаких причин отказываться от возобновления работы над ТОНом. Все самое интересное впереди! Пожелаем стойкости Павлу Дурову! За ним полмиллиарда живых людей, это больше, чем у любого президента, включая Трампа.

приятные кардинальные преобразования грядут

bevzaalex

Нагадало, як в Раші ватани таке казали про WADA, а в реалі мовчки втерлись і виконали всі вимоги. Так буде і в США. Утруться трампісти, і будуть мовчки голосувати за наступного кандидата від республіканців.

lapay

Согласно анализу Data Integrity Group, полученному эксклюзивно The Epoch Times, голоса за Трампа - как в день выборов, так и через бюллетени по почте, были исключены из общего числа по крайней мере в 15 округах. Данные временного ряда по выборам наглядно демонстрируют, что количество голосов за Трампа в различных округах в разные моменты времени уменьшается, а не увеличивается, как можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Группа сообщила, что удаление голосов в день выборов произошло во время процесса подведения итогов голосования по крайней мере в 15 округах, включая округ Лихай, Честер, Аллегейни, Армстронг, Уэстморленд, Нортгемптон, Делавэр, Монтгомери, Лакаванна, Дофин, Пайк, Карбон, Эри и Люцерн.

Новые результаты исследований показывают, что в Пенсильвании во время ноябрьских выборов у президента Дональда Трампа было отнято более 432 000 голосов.Согласно анализу Data Integrity Group, полученному эксклюзивно The Epoch Times, голоса за Трампа - как в день выборов, так и через бюллетени по почте, были исключены из общего числа по крайней мере в 15 округах.Группа сообщила, что удаление голосов в день выборов произошло во время процесса подведения итогов голосования по крайней мере в 15 округах, включая округ Лихай, Честер, Аллегейни, Армстронг, Уэстморленд, Нортгемптон, Делавэр, Монтгомери, Лакаванна, Дофин, Пайк, Карбон, Эри и Люцерн.

Це покруче ніж в Білорусії!! Треба не в плюс рахувати, а в мінус.

Цікаво, ще хтось, крім "зомбованих" вірить в цей брєд.

shapo написав: Бобби Питон - математик, дававший показания на слушаниях по делу о мошенничестве на выборах в Аризоне, в эти выходные произвел фурор.

На самом деле он пожертвовал огромным количеством личного времени, чтобы проделать выдающуюся работу по обработке данных.

Его показания свидетельствуют о вопиющем мошенничестве с избирателями. В какой-то момент Бобби Питон заявил, что поставил на карту свою жизнь из-за фактического характера собственных показаний.

В эти выходные Питон сообщил, что изучил немногим более 9 миллионов записей в Пенсильвании и идентифицировал 521 879 уникальных фамилий.

Другими словами, у этих людей нет родителей, братьев и сестер, теток, дядь или двоюродных братьев с одной и той же фамилией (фантомные избиратели).

Бобби Питон - математик, дававший показания на слушаниях по делу о мошенничестве на выборах в Аризоне, в эти выходные произвел фурор.На самом деле он пожертвовал огромным количеством личного времени, чтобы проделать выдающуюся работу по обработке данных.Его показания свидетельствуют о вопиющем мошенничестве с избирателями. В какой-то момент Бобби Питон заявил, что поставил на карту свою жизнь из-за фактического характера собственных показаний.В эти выходные Питон сообщил, что изучил немногим более 9 миллионов записей в Пенсильвании и идентифицировал 521 879 уникальных фамилий.Другими словами, у этих людей нет родителей, братьев и сестер, теток, дядь или двоюродных братьев с одной и той же фамилией (фантомные избиратели).

SELECT last_name

FROM [table]

GROUP BY last_name

HAVING COUNT(*) = 1

Мене можна прирівняти до Бобби Питона?

І якщо це "фантомные избиратели", то невже не можна взяти навмання 10 таких людей і перевірити чи існують такі люди в реальності?

Це година роботи, або менше!!!

Дальший брєд лінь розбирати.

andrijk777

