Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Если в результате таких "правил" можно проводить такие фальсификации и так использовать социальные сети отключая аккаунт президенту США ,но оставляя его аятолле из Ирана, и приводить к власти отъявленного взяточника ( что нормально в Украине, но ранее было ненормально в США), то НАХ такие "правила" вместе с их проводниками что Трамп и показал на этих выборах.
Нагадало, як в Раші ватани таке казали про WADA, а в реалі мовчки втерлись і виконали всі вимоги. Так буде і в США. Утруться трампісти, і будуть мовчки голосувати за наступного кандидата від республіканців.
Да-да, конечно, куда же без ватанов. Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина. Что будет покажет только будущее. Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.
bevzaalex написав: Да, амерская система прогнила насквозь и это все стало достоянием общественности, локальной и мировой. Ситуация сейчас, а процесс в динамике, очень шаткая для обоих лагерей. Сил легитимному и крепких нервов дамам. Могу себе только представить, как чувствуют себя некоторые запачкавшиеся на давно собранных чемоданах, не понимая точно толи во власть толи в бега пс. самое темное время перед рассветом)
Ты о каких чемоданах, пьяное полено? Куда? В пида-рашку в русский свинарник? На Кубу? В КНДР? Я тебя умоляю. Там буйные есть, но их мало. Судебная система США - самая независимая, самая справедливая, которой доверяет подавляющее большинство населения. И если она пришла к выводу, что выборы были свободными и честными, к такому же выводу склоняется и большинство населения США. Где иски о фальсификациях и системных нарушениях, где решения судов хотя бы в одном штате?! Успокойтесь. Там сейчас все с нетерпением ждут Байдена и обещанные им $2 тыщи на нос.
shapo написав:Да-да, конечно, куда же без ватанов. Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина. Что будет покажет только будущее. Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.
Вот эти чуда в перьях с рогами, которые бегали по Капитолию, это такие же больные и умственно отсталые как наша вата и русские. Один к одному. Голожёпая срань, ничтожества, но про величие. Только не пойму, каким прибоем тебя еврея к тому берегу прибило. Мне раньше казалось, что все евреи хитрые и умные. Но ты - редкий идиот - меня в этом переубедил.
shapo написав:Да-да, конечно, куда же без ватанов. Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина. Что будет покажет только будущее. Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.
Вот эти чуда в перьях с рогами, которые бегали по Капитолию, это такие же больные и умственно отсталые как наша вата и русские. Один к одному. Голожёпая срань, ничтожества, но про величие. Только не пойму, каким прибоем тебя еврея к тому берегу прибило. Мне раньше казалось, что все евреи хитрые и умные. Но ты - редкий идиот - меня в этом переубедил.
Конечно, то ли дело чёрные из блм или антифа, а эти рогатые ничего не сожгли, никого не убили, даже ботинки им никто не поцеловал. Я знал, что прапорщик в СА, да ещё в набздевшем танке это диагноз. Но даже у слабоумных нет дара видения как у тебя. А за Байдена как раз голосуют и ждут его голожопые нищеброды на велфере и нелегалы чтобы получить обещанную халяву и гражданство