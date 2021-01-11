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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6976697769786979

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:41

  lapay написав:
  shapo написав:Если в результате таких "правил" можно проводить такие фальсификации и так использовать социальные сети отключая аккаунт президенту США ,но оставляя его аятолле из Ирана, и приводить к власти отъявленного взяточника ( что нормально в Украине, но ранее было ненормально в США), то НАХ такие "правила" вместе с их проводниками что Трамп и показал на этих выборах.

Нагадало, як в Раші ватани таке казали про WADA, а в реалі мовчки втерлись і виконали всі вимоги. Так буде і в США. Утруться трампісти, і будуть мовчки голосувати за наступного кандидата від республіканців.


Да-да, конечно, куда же без ватанов.
Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина.
Что будет покажет только будущее.
Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:47

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.

Куди вони дінуться, з підводного човна? Трамп вже не зможе балотуватися, навіть якщо організує нову партію і висуне свого затя чи дочку - "Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:52

  bevzaalex написав:
Да, амерская система прогнила насквозь и это все стало достоянием общественности, локальной и мировой.
Ситуация сейчас, а процесс в динамике, очень шаткая для обоих лагерей. Сил легитимному и крепких нервов дамам. Могу себе только представить, как чувствуют себя некоторые запачкавшиеся на давно собранных чемоданах, не понимая точно
толи во власть
толи в бега
пс. самое темное время перед рассветом)


Ты о каких чемоданах, пьяное полено? :shock:
Куда? :roll:
В пида-рашку в русский свинарник? На Кубу? В КНДР?
Я тебя умоляю.
Там буйные есть, но их мало.
Судебная система США - самая независимая, самая справедливая, которой доверяет подавляющее большинство населения.
И если она пришла к выводу, что выборы были свободными и честными, к такому же выводу склоняется и большинство населения США. Где иски о фальсификациях и системных нарушениях, где решения судов хотя бы в одном штате?!
Успокойтесь. Там сейчас все с нетерпением ждут Байдена и обещанные им $2 тыщи на нос.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:58

  shapo написав:Да-да, конечно, куда же без ватанов.
Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина.
Что будет покажет только будущее.
Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.


Вот эти чуда в перьях с рогами, которые бегали по Капитолию, это такие же больные и умственно отсталые как наша вата и русские. Один к одному. Голожёпая срань, ничтожества, но про величие. Только не пойму, каким прибоем тебя еврея к тому берегу прибило. Мне раньше казалось, что все евреи хитрые и умные. Но ты - редкий идиот - меня в этом переубедил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:10

  Libo написав:
пьяное полено

Скажи мне, буратина, зачем пелоси требует от пенса в 24ч приступить к импичменту, если все так хорошо и честно, пусть досидел бы уже эти считанные дни?
куда торопиться?

Https://www.toddstarnes.com/politics/pe ... t-or-else/
и зачем?
.
пс. тут листовку обронили,

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:15

  Libo написав:
  shapo написав:Да-да, конечно, куда же без ватанов.
Это же они штурмовали Капитолий и вообще Трамп агент Путина.
Что будет покажет только будущее.
Могу предложить в очередной раз пари о том, что трамписты не будут голосовать за предавших его республиканцев.


Вот эти чуда в перьях с рогами, которые бегали по Капитолию, это такие же больные и умственно отсталые как наша вата и русские. Один к одному. Голожёпая срань, ничтожества, но про величие. Только не пойму, каким прибоем тебя еврея к тому берегу прибило. Мне раньше казалось, что все евреи хитрые и умные. Но ты - редкий идиот - меня в этом переубедил. :lol:


Конечно, то ли дело чёрные из блм или антифа, а эти рогатые ничего не сожгли, никого не убили, даже ботинки им никто не поцеловал.
Я знал, что прапорщик в СА, да ещё в набздевшем танке это диагноз.
Но даже у слабоумных нет дара видения как у тебя.
А за Байдена как раз голосуют и ждут его голожопые нищеброды на велфере и нелегалы чтобы получить обещанную халяву и гражданство
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:20

Libo
Как думаешь, insurrection act of 1807 уже саинд, или еще нет?

и как этот акт повлияет на чемоданы?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:25

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Судебная система США - самая независимая, самая справедливая
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