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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 січ, 2021 01:01
И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.
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Libo
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