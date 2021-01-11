И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 січ, 2021 01:01
И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.
Додано: Вів 12 січ, 2021 04:00
Не было бы конечно.
Небольшая кучка недовольных немного постояла бы и разошлась.
Майдан получился потому, что Янык отказался от подписания разрекламированной ассоциации с Европой, которую поддерживало большинство населения.
In HODL we trust
Додано: Вів 12 січ, 2021 04:03
Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит.
In HODL we trust
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