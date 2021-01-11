И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 січ, 2021 01:01
И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.
Додано: Вів 12 січ, 2021 04:00
Не было бы конечно.
Небольшая кучка недовольных немного постояла бы и разошлась.
Майдан получился потому, что Янык отказался от подписания разрекламированной ассоциации с Европой, которую поддерживало большинство населения.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 04:03
Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 04:09
Не согласен. Трамп не сделал ничего такого, что сделало бы его токсичным.
Уже месяц назад всем было ясно, что Байден станет президентом. Вот он как раз сможет стать токсичным по причине грядущего кризиса. Карантины и локдауны наверняка будут иметь долгоиграющие последствия для экономики. Года через 2-3 вероятен глубокий экономический кризис, рядом с которым кризис 2008 года - детский лепет. А популистские обещания Байдена - дотации, уменьшение промышленных выбросов и т.п. - не будут способствовать экономическому росту.
Трамп сейчас делает себе имидж максимально жесткого, непримиримого противника Байдена. Когда Байден станет токсичным и его антирейтинг зашкалит, такая позиция Трампа сыграет ему на пользу.
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