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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6977697869796980

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 01:01

И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 04:00

  lapay написав:Нічого. Якби Яник провів референдум, про вступ в ТС і отримав більшість, то в нас би теж був Майдан. Беніфіціари завджи знайдуться, як в нас на Майдані.

Не было бы конечно.
Небольшая кучка недовольных немного постояла бы и разошлась.
Майдан получился потому, что Янык отказался от подписания разрекламированной ассоциации с Европой, которую поддерживало большинство населения.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 04:03

  Schmit написав:Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам.

Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 04:09

  andrijk777 написав:Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною. А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0.

Не согласен. Трамп не сделал ничего такого, что сделало бы его токсичным.
Уже месяц назад всем было ясно, что Байден станет президентом. Вот он как раз сможет стать токсичным по причине грядущего кризиса. Карантины и локдауны наверняка будут иметь долгоиграющие последствия для экономики. Года через 2-3 вероятен глубокий экономический кризис, рядом с которым кризис 2008 года - детский лепет. А популистские обещания Байдена - дотации, уменьшение промышленных выбросов и т.п. - не будут способствовать экономическому росту.

Трамп сейчас делает себе имидж максимально жесткого, непримиримого противника Байдена. Когда Байден станет токсичным и его антирейтинг зашкалит, такая позиция Трампа сыграет ему на пользу.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 06:57

  Libo написав:И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь. :lol:


Клоун из бздящего танка, ничего объективнее не нашёл чем правительственный информканал выросший из радио "Голос Америки" которому до 2013г запрещалось вещание на самих США, а сам Голос Америки, как и радио Свобода и Свободная Европа был популярен при СССР когда его глушили и на нем работали в основном сбежавшие диссиденты и более старые эмигранты
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Schmit
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