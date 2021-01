Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6977697869796980 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 12 січ, 2021 01:01



И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь. Libo 2

Повідомлень: 9218 З нами з: 14.11.11 Подякував: 366 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 04:00 lapay написав: Нічого. Якби Яник провів референдум, про вступ в ТС і отримав більшість, то в нас би теж був Майдан. Беніфіціари завджи знайдуться, як в нас на Майдані. Нічого. Якби Яник провів референдум, про вступ в ТС і отримав більшість, то в нас би теж був Майдан. Беніфіціари завджи знайдуться, як в нас на Майдані.

Не было бы конечно.

Небольшая кучка недовольных немного постояла бы и разошлась.

Майдан получился потому, что Янык отказался от подписания разрекламированной ассоциации с Европой, которую поддерживало большинство населения. Не было бы конечно.Небольшая кучка недовольных немного постояла бы и разошлась.Майдан получился потому, что Янык отказался от подписания разрекламированной ассоциации с Европой, которую поддерживало большинство населения. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1377 З нами з: 11.02.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 04:03 Schmit написав: Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам.

Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит. Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1377 З нами з: 11.02.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 04:09 andrijk777 написав: Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною. А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0. Що не революція згідний. Я просто написав це для порівняння з Україною. А Трамп - це вже політичний труп. Він просто вже токсичний. Шансів в нього рівно 0.

Не согласен. Трамп не сделал ничего такого, что сделало бы его токсичным.

Уже месяц назад всем было ясно, что Байден станет президентом. Вот он как раз сможет стать токсичным по причине грядущего кризиса. Карантины и локдауны наверняка будут иметь долгоиграющие последствия для экономики. Года через 2-3 вероятен глубокий экономический кризис, рядом с которым кризис 2008 года - детский лепет. А популистские обещания Байдена - дотации, уменьшение промышленных выбросов и т.п. - не будут способствовать экономическому росту.



Трамп сейчас делает себе имидж максимально жесткого, непримиримого противника Байдена. Когда Байден станет токсичным и его антирейтинг зашкалит, такая позиция Трампа сыграет ему на пользу. Не согласен. Трамп не сделал ничего такого, что сделало бы его токсичным.Уже месяц назад всем было ясно, что Байден станет президентом. Вот он как раз сможет стать токсичным по причине грядущего кризиса. Карантины и локдауны наверняка будут иметь долгоиграющие последствия для экономики. Года через 2-3 вероятен глубокий экономический кризис, рядом с которым кризис 2008 года - детский лепет. А популистские обещания Байдена - дотации, уменьшение промышленных выбросов и т.п. - не будут способствовать экономическому росту.Трамп сейчас делает себе имидж максимально жесткого, непримиримого противника Байдена. Когда Байден станет токсичным и его антирейтинг зашкалит, такая позиция Трампа сыграет ему на пользу. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1377 З нами з: 11.02.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 06:57 Libo написав: И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.



И еще мой совет вате - новости об Америке получайте из американских СМИ, а не из клоаки человечества по имени Россия. А то баобами так и останетесь.

Клоун из бздящего танка, ничего объективнее не нашёл чем правительственный информканал выросший из радио "Голос Америки" которому до 2013г запрещалось вещание на самих США, а сам Голос Америки, как и радио Свобода и Свободная Европа был популярен при СССР когда его глушили и на нем работали в основном сбежавшие диссиденты и более старые эмигранты Клоун из бздящего танка, ничего объективнее не нашёл чем правительственный информканал выросший из радио "Голос Америки" которому до 2013г запрещалось вещание на самих США, а сам Голос Америки, как и радио Свобода и Свободная Европа был популярен при СССР когда его глушили и на нем работали в основном сбежавшие диссиденты и более старые эмигранты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4457 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 10:08 Schmit

Повідомлень: 1892 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 11:52 https://rumble.com/vcjxnp-shocking-new- ... uildi.html Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4457 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 15:02 https://www.facebook.com/evgenii.ponasenkov.9

Deonis Spektor

6 ч. ·

Как же Дональд Трамп был прав, когда он с естественной усмешкой воспринимал тоталитарную секту во главе

с обезумевшей от собственного величия и собственной беcпомощности кровожадной спикершей Конгресса мадам Пелоси.

Когда на дворе реально замаячил 37-й год, в очередной раз понимаешь ,с кем приходилось иметь дело

Дональду Трампу.

Банда гопников, совершившая гос. переворот, в наши дни на глазах у всего мира занимается банальной местью.

Закрыли для законного президента все каналы связи. Многих консерваторов выключили из всех соц. сетей.

Списки врагов народа, как в страшные сталинские годы во всю начали составлять современные Павлики Морозовы.

Стало известно о том, что активно работают над списками некоторые наши соотечественники. Почему история

в такой подлой и жестокой форме повторяется вновь? Да, этот мир несовершенен, но вот чтобы вдруг стать свидетелем

ужасно забытого прошлого? И все происходит не во сне, а в реальном времени...

В течении 4-х лет года по Президенту стреляли со всех оружий. Термо-ядерная пропаганда палила без остановки в одну точку. А Он после всего с громадным счетом разгромил

это назначенное зиц-недоразумение, но решение о том, кто победил, решалось не на выборных участках и в результате массового

мошенничества победу таки нарисовали не тому кто выиграл, а тому, кого заранее назначили. Пирова победа обрадовала

всех, кто страдает левизной головного мозга.

Карточный шулер, меняла, наперсточник, они ведь так же победители, не правда ли?

Я отчетливо понимаю, почему те, кто родился в " великом и могучем", так остро реагируют на наши последние события.

Ностальгия по социализму- тетка мало-приятная, но искренняя и справедливая. А прививка от социализма получена очень многими, но не всеми,

кто родился в той стране, где когда-то пели: Мой адрес не дом и не улица... Возможно ,поэтому, подавляющее количество сторонников Трампа из бывшей:

" я другой такой страны не знаю" проголосовали против тоталитарной левацкой демократической партии.

Однопартийная система уже начала сверкать своими тусклыми и страшными цветами:

Гонение на миллионы людей с другим мнением, насильственная цензура, списки от стукачей, запрет Теду Крузу летать в самолетах из-за поддержки Трампа. То ли ещё будет...

Как же хочется громко крикнуть: Я охуе...ю дорогая редакция.

Оглядываясь назад, не могу не вспомнить о том, как нас принудительно начали заставлять, чтобы мы безобразие и мракобесие воспринимали как нормальное явление:

1 Похороны рецидивиста в золотом гробу и массовое поклонение сенаторов, мэров и голивуда, особенно поза на колени оказалась

впечатлительной.

2 Разбой и погромы во многих наших городах, призыв подонка-Коперника к насилию и получение за это в качестве премии $ 3 млн. долларов.

3 Жизни черных важны, эта фраза становится лейтмотивом, девизом, визитной карточкой современной тоталитарной секты.

4 Все жизни важны- расистское словосочетание. За это можно и парт. билет на стол положить и работу потерять.

5 Повсеместное покаяние перед афро-американцами за то, что вы родились белым, Вы расист, вы их должник. Белый супрематизм гуляет по

грешной американской земле...

6 Повсеместная боязнь высказывать свою политическую позицию. Кто знает, каких взглядов придерживается ваш начальник. Ну кому хочется

быть уволенным, лучше помолчать, изображая хорошую мину при отвратительной игре...

7 Практически обязательное признание величия трехбуквенной конторы

И это они ещё не пришли к власти. Мои лево-либеральные товарищи из мирного марша протеста в последнюю среду придумали

фашистскую сходку. Один процент из двух миллионов людей из-за провокации сомнительных особей действительно оказался внутри Капитолия.

Зашли туда без оружия. Когда у людей забирают право на выбор и комуниздят голоса, они входят в состояние безысходности и эйфории.

Хотя ,конечно я и не оправдываю появление малочисленной группы внутри Капитолия. Там вообще темная история.

Но совершенно очевидно, что не было там и близко захвата здания или преднамеренного поджога. Однозначнo, была провокация, при

которой людей специально заманивали во внутрь здания для массовой картинки ужаса. Пропаганда Геббельса мгновенно растиражировала

в необходимом ракурсе все картинки, расставив в нужных местах необходимые акценты.

Героем лево-либеральной хроники стал непонятный фрик с рогами, который раньше мелькал на акциях антифы. Он даже внешне не похож на

террориста, хотя мерзкая рожа вне зависимости от его политических приоритетов. Даже не уверен, что они есть. Похоже, это просто типа актер

массовых зрелищ.

Другое дело марш черной сотни в Манхеттене. Антифа в форме хамасовцев со щитами с закрытыми грызлами обозначилась.

Под конец дали по голове неправильным журналистам. Нет, эти милые страхо-кошмарища просто вышли погулять, попугать местную публику.

Они мирные и безобидные. Деблазио как покровитель всех, кто разрушает город, включает им зеленый сигнал. И это также веха нашего времени.

Племя младое, но уже всем хорошо знакомое...

Многие представители прогрессивного человечества поддерживают изнасилование первой поправки о свободе слова.

Они оправдывают гопников, захвативших власть. Запрет на свое мнение также оправдывается левым фронтом...

На очереди вторая поправка о хранении и ношении оружия. Не спеша денежки пропьем, не спеша...)))

Всё идет к тому ,что очень скоро в мире к нам будет такое же отношение, как к банановой республике.

Тем, кто называют Трампа диктатором , так и не смогли ответить на простые вопросы:

1 Какая статья американской конституции была нарушена Президентом?

2 Какое печатное издание было закрыто по приказу Трампа?

3 Кто из политических опонентов был отправлен в тюрьму?

4 Какие войны в мире устроил Трамп?

5 Какие территории были присоединены к Америке в результате войн при правлении " кровавого диктатора"?

6 В чем конкретно заключается узурапация власти Трампом?

7 Была ли при личном участии Трампа наложена цензура на публичных политиков?

За 9 дней до 20 января тревога. Неведение? Нет, это предвидение ностальгии, о которой только упомянул. Конечно, очень хочется ошибиться.

Кто я такой ,чтобы быть монополией на истину..

К счастью, никогда не жил во времена врагов народа. Возможно ,не все прошел в жизни.

А вполне может быть, что Бог даёт испытания только тем людям, кто в состоянии их выдержать.

Мы крепкие, мы обязательно прорвемся! Deonis Spektor6 ч. ·Как же Дональд Трамп был прав, когда он с естественной усмешкой воспринимал тоталитарную секту во главес обезумевшей от собственного величия и собственной беcпомощности кровожадной спикершей Конгресса мадам Пелоси.Когда на дворе реально замаячил 37-й год, в очередной раз понимаешь ,с кем приходилось иметь делоДональду Трампу.Банда гопников, совершившая гос. переворот, в наши дни на глазах у всего мира занимается банальной местью.Закрыли для законного президента все каналы связи. Многих консерваторов выключили из всех соц. сетей.Списки врагов народа, как в страшные сталинские годы во всю начали составлять современные Павлики Морозовы.Стало известно о том, что активно работают над списками некоторые наши соотечественники. Почему историяв такой подлой и жестокой форме повторяется вновь? Да, этот мир несовершенен, но вот чтобы вдруг стать свидетелемужасно забытого прошлого? И все происходит не во сне, а в реальном времени...В течении 4-х лет года по Президенту стреляли со всех оружий. Термо-ядерная пропаганда палила без остановки в одну точку. А Он после всего с громадным счетом разгромилэто назначенное зиц-недоразумение, но решение о том, кто победил, решалось не на выборных участках и в результате массовогомошенничества победу таки нарисовали не тому кто выиграл, а тому, кого заранее назначили. Пирова победа обрадовалавсех, кто страдает левизной головного мозга.Карточный шулер, меняла, наперсточник, они ведь так же победители, не правда ли?Я отчетливо понимаю, почему те, кто родился в " великом и могучем", так остро реагируют на наши последние события.Ностальгия по социализму- тетка мало-приятная, но искренняя и справедливая. А прививка от социализма получена очень многими, но не всеми,кто родился в той стране, где когда-то пели: Мой адрес не дом и не улица... Возможно ,поэтому, подавляющее количество сторонников Трампа из бывшей:" я другой такой страны не знаю" проголосовали против тоталитарной левацкой демократической партии.Однопартийная система уже начала сверкать своими тусклыми и страшными цветами:Гонение на миллионы людей с другим мнением, насильственная цензура, списки от стукачей, запрет Теду Крузу летать в самолетах из-за поддержки Трампа. То ли ещё будет...Как же хочется громко крикнуть: Я охуе...ю дорогая редакция.Оглядываясь назад, не могу не вспомнить о том, как нас принудительно начали заставлять, чтобы мы безобразие и мракобесие воспринимали как нормальное явление:1 Похороны рецидивиста в золотом гробу и массовое поклонение сенаторов, мэров и голивуда, особенно поза на колени оказаласьвпечатлительной.2 Разбой и погромы во многих наших городах, призыв подонка-Коперника к насилию и получение за это в качестве премии $ 3 млн. долларов.3 Жизни черных важны, эта фраза становится лейтмотивом, девизом, визитной карточкой современной тоталитарной секты.4 Все жизни важны- расистское словосочетание. За это можно и парт. билет на стол положить и работу потерять.5 Повсеместное покаяние перед афро-американцами за то, что вы родились белым, Вы расист, вы их должник. Белый супрематизм гуляет погрешной американской земле...6 Повсеместная боязнь высказывать свою политическую позицию. Кто знает, каких взглядов придерживается ваш начальник. Ну кому хочетсябыть уволенным, лучше помолчать, изображая хорошую мину при отвратительной игре...7 Практически обязательное признание величия трехбуквенной конторыИ это они ещё не пришли к власти. Мои лево-либеральные товарищи из мирного марша протеста в последнюю среду придумалифашистскую сходку. Один процент из двух миллионов людей из-за провокации сомнительных особей действительно оказался внутри Капитолия.Зашли туда без оружия. Когда у людей забирают право на выбор и комуниздят голоса, они входят в состояние безысходности и эйфории.Хотя ,конечно я и не оправдываю появление малочисленной группы внутри Капитолия. Там вообще темная история.Но совершенно очевидно, что не было там и близко захвата здания или преднамеренного поджога. Однозначнo, была провокация, прикоторой людей специально заманивали во внутрь здания для массовой картинки ужаса. Пропаганда Геббельса мгновенно растиражировалав необходимом ракурсе все картинки, расставив в нужных местах необходимые акценты.Героем лево-либеральной хроники стал непонятный фрик с рогами, который раньше мелькал на акциях антифы. Он даже внешне не похож натеррориста, хотя мерзкая рожа вне зависимости от его политических приоритетов. Даже не уверен, что они есть. Похоже, это просто типа актермассовых зрелищ.Другое дело марш черной сотни в Манхеттене. Антифа в форме хамасовцев со щитами с закрытыми грызлами обозначилась.Под конец дали по голове неправильным журналистам. Нет, эти милые страхо-кошмарища просто вышли погулять, попугать местную публику.Они мирные и безобидные. Деблазио как покровитель всех, кто разрушает город, включает им зеленый сигнал. И это также веха нашего времени.Племя младое, но уже всем хорошо знакомое...Многие представители прогрессивного человечества поддерживают изнасилование первой поправки о свободе слова.Они оправдывают гопников, захвативших власть. Запрет на свое мнение также оправдывается левым фронтом...На очереди вторая поправка о хранении и ношении оружия. Не спеша денежки пропьем, не спеша...)))Всё идет к тому ,что очень скоро в мире к нам будет такое же отношение, как к банановой республике.Тем, кто называют Трампа диктатором , так и не смогли ответить на простые вопросы:1 Какая статья американской конституции была нарушена Президентом?2 Какое печатное издание было закрыто по приказу Трампа?3 Кто из политических опонентов был отправлен в тюрьму?4 Какие войны в мире устроил Трамп?5 Какие территории были присоединены к Америке в результате войн при правлении " кровавого диктатора"?6 В чем конкретно заключается узурапация власти Трампом?7 Была ли при личном участии Трампа наложена цензура на публичных политиков?За 9 дней до 20 января тревога. Неведение? Нет, это предвидение ностальгии, о которой только упомянул. Конечно, очень хочется ошибиться.Кто я такой ,чтобы быть монополией на истину..К счастью, никогда не жил во времена врагов народа. Возможно ,не все прошел в жизни.А вполне может быть, что Бог даёт испытания только тем людям, кто в состоянии их выдержать.Мы крепкие, мы обязательно прорвемся! Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4457 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 16:07 detroytred написав: Кудрявый

Разумеется, что аккуратно и в рамках.

Ведь все понимают, что при угрозе системе можешь повторить путь Сашка, который "Черный"))



Система она, как Матрица...

Глубочайший, кстати, фильм, затрагивающий глубинные актуальные вопросы.



Одно только *что лучше: жрать натуральную невкусную овсянку или иллюзорное вкуснейшее непонятно что?* чего стоит.

При этом каждому нравится своё.



И огромнейший выбор ... без выбора. КудрявыйРазумеется, что аккуратно и в рамках.Ведь все понимают, что при угрозе системе можешь повторить путь Сашка, который "Черный"))Система она, как Матрица...Глубочайший, кстати, фильм, затрагивающий глубинные актуальные вопросы.Одно только *что лучше: жрать натуральную невкусную овсянку или иллюзорное вкуснейшее непонятно что?* чего стоит.При этом каждому нравится своё.И огромнейший выбор ... без выбора.

По этому пути ежедневно уходят достойные люди.

Хотя и под разными предлогами - редко, что набирает большой общественной гласности.

..............................................................................

Оккупанты, не преминули воспользоваться этим шансом, после выхода со Славянска, в Донецке.



Отсюда и звучит, что в каждом случае в числе первых с конца, в очереди на сытый бал - законослухняні украинцы - они между всеми огнями. По этому пути ежедневно уходят достойные люди.Хотя и под разными предлогами - редко, что набирает большой общественной гласности...............................................................................Оккупанты, не преминули воспользоваться этим шансом, после выхода со Славянска, в Донецке. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8641 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 16:11 Tegularius написав: Schmit написав: Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам. Но местное население (даже на подконтрольной территории), несмотря на все понэвиряння, ничему не учится и до сих пор доверяет этим рыго-ылитам.

Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит. Да просто при этих элитах большинству населения, в том числе на подконтрольной жилось лучше, чем после свержения этих элит.

У населения давно понимание лишних "колядныков", под какой бы они флаг не тулились.

Но без ... это не происходит, ибо те уже "наколядовали под себя" 99% Украины.



Поэтому от этих Коганов и вынуждены бежать все, кто ещё может бежать:

капитал

население

технологии

Наука

производство

....................................... У населения давно понимание лишних "колядныков", под какой бы они флаг не тулились.Но без ... это не происходит, ибо те уже "наколядовали под себя" 99% Украины.Поэтому от этих Коганов и вынуждены бежать все, кто ещё может бежать:капиталнаселениетехнологииНаукапроизводство....................................... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8641 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6977697869796980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм