Додано: Вів 12 січ, 2021 15:02

Deonis Spektor6 ч. ·Как же Дональд Трамп был прав, когда он с естественной усмешкой воспринимал тоталитарную секту во главес обезумевшей от собственного величия и собственной беcпомощности кровожадной спикершей Конгресса мадам Пелоси.Когда на дворе реально замаячил 37-й год, в очередной раз понимаешь ,с кем приходилось иметь делоДональду Трампу.Банда гопников, совершившая гос. переворот, в наши дни на глазах у всего мира занимается банальной местью.Закрыли для законного президента все каналы связи. Многих консерваторов выключили из всех соц. сетей.Списки врагов народа, как в страшные сталинские годы во всю начали составлять современные Павлики Морозовы.Стало известно о том, что активно работают над списками некоторые наши соотечественники. Почему историяв такой подлой и жестокой форме повторяется вновь? Да, этот мир несовершенен, но вот чтобы вдруг стать свидетелемужасно забытого прошлого? И все происходит не во сне, а в реальном времени...В течении 4-х лет года по Президенту стреляли со всех оружий. Термо-ядерная пропаганда палила без остановки в одну точку. А Он после всего с громадным счетом разгромилэто назначенное зиц-недоразумение, но решение о том, кто победил, решалось не на выборных участках и в результате массовогомошенничества победу таки нарисовали не тому кто выиграл, а тому, кого заранее назначили. Пирова победа обрадовалавсех, кто страдает левизной головного мозга.Карточный шулер, меняла, наперсточник, они ведь так же победители, не правда ли?Я отчетливо понимаю, почему те, кто родился в " великом и могучем", так остро реагируют на наши последние события.Ностальгия по социализму- тетка мало-приятная, но искренняя и справедливая. А прививка от социализма получена очень многими, но не всеми,кто родился в той стране, где когда-то пели: Мой адрес не дом и не улица... Возможно ,поэтому, подавляющее количество сторонников Трампа из бывшей:" я другой такой страны не знаю" проголосовали против тоталитарной левацкой демократической партии.Однопартийная система уже начала сверкать своими тусклыми и страшными цветами:Гонение на миллионы людей с другим мнением, насильственная цензура, списки от стукачей, запрет Теду Крузу летать в самолетах из-за поддержки Трампа. То ли ещё будет...Как же хочется громко крикнуть: Я охуе...ю дорогая редакция.Оглядываясь назад, не могу не вспомнить о том, как нас принудительно начали заставлять, чтобы мы безобразие и мракобесие воспринимали как нормальное явление:1 Похороны рецидивиста в золотом гробу и массовое поклонение сенаторов, мэров и голивуда, особенно поза на колени оказаласьвпечатлительной.2 Разбой и погромы во многих наших городах, призыв подонка-Коперника к насилию и получение за это в качестве премии $ 3 млн. долларов.3 Жизни черных важны, эта фраза становится лейтмотивом, девизом, визитной карточкой современной тоталитарной секты.4 Все жизни важны- расистское словосочетание. За это можно и парт. билет на стол положить и работу потерять.5 Повсеместное покаяние перед афро-американцами за то, что вы родились белым, Вы расист, вы их должник. Белый супрематизм гуляет погрешной американской земле...6 Повсеместная боязнь высказывать свою политическую позицию. Кто знает, каких взглядов придерживается ваш начальник. Ну кому хочетсябыть уволенным, лучше помолчать, изображая хорошую мину при отвратительной игре...7 Практически обязательное признание величия трехбуквенной конторыИ это они ещё не пришли к власти. Мои лево-либеральные товарищи из мирного марша протеста в последнюю среду придумалифашистскую сходку. Один процент из двух миллионов людей из-за провокации сомнительных особей действительно оказался внутри Капитолия.Зашли туда без оружия. Когда у людей забирают право на выбор и комуниздят голоса, они входят в состояние безысходности и эйфории.Хотя ,конечно я и не оправдываю появление малочисленной группы внутри Капитолия. Там вообще темная история.Но совершенно очевидно, что не было там и близко захвата здания или преднамеренного поджога. Однозначнo, была провокация, прикоторой людей специально заманивали во внутрь здания для массовой картинки ужаса. Пропаганда Геббельса мгновенно растиражировалав необходимом ракурсе все картинки, расставив в нужных местах необходимые акценты.Героем лево-либеральной хроники стал непонятный фрик с рогами, который раньше мелькал на акциях антифы. Он даже внешне не похож натеррориста, хотя мерзкая рожа вне зависимости от его политических приоритетов. Даже не уверен, что они есть. Похоже, это просто типа актермассовых зрелищ.Другое дело марш черной сотни в Манхеттене. Антифа в форме хамасовцев со щитами с закрытыми грызлами обозначилась.Под конец дали по голове неправильным журналистам. Нет, эти милые страхо-кошмарища просто вышли погулять, попугать местную публику.Они мирные и безобидные. Деблазио как покровитель всех, кто разрушает город, включает им зеленый сигнал. И это также веха нашего времени.Племя младое, но уже всем хорошо знакомое...Многие представители прогрессивного человечества поддерживают изнасилование первой поправки о свободе слова.Они оправдывают гопников, захвативших власть. Запрет на свое мнение также оправдывается левым фронтом...На очереди вторая поправка о хранении и ношении оружия. Не спеша денежки пропьем, не спеша...)))Всё идет к тому ,что очень скоро в мире к нам будет такое же отношение, как к банановой республике.Тем, кто называют Трампа диктатором , так и не смогли ответить на простые вопросы:1 Какая статья американской конституции была нарушена Президентом?2 Какое печатное издание было закрыто по приказу Трампа?3 Кто из политических опонентов был отправлен в тюрьму?4 Какие войны в мире устроил Трамп?5 Какие территории были присоединены к Америке в результате войн при правлении " кровавого диктатора"?6 В чем конкретно заключается узурапация власти Трампом?7 Была ли при личном участии Трампа наложена цензура на публичных политиков?За 9 дней до 20 января тревога. Неведение? Нет, это предвидение ностальгии, о которой только упомянул. Конечно, очень хочется ошибиться.Кто я такой ,чтобы быть монополией на истину..К счастью, никогда не жил во времена врагов народа. Возможно ,не все прошел в жизни.А вполне может быть, что Бог даёт испытания только тем людям, кто в состоянии их выдержать.Мы крепкие, мы обязательно прорвемся!