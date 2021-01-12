Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место. Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного. В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу. Это Америка, детки! А не ваша задротная пида-рашка.