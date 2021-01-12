RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6978697969806981

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:48

Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.
Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.
В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.
Это Америка, детки!
А не ваша задротная пида-рашка. :lol:

Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Зображення
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9220
З нами з: 14.11.11
Подякував: 366 раз.
Подякували: 4151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:53

  unicdima написав:
  Libo написав:Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.
Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.
В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.
Это Америка, детки!
А не ваша задротная пида-рашка. :lol:

Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.
Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.
Нынешние США - дно.

Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?
А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1893
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:03

  Libo написав:Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.
Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.
В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.
Это Америка, детки!
А не ваша задротная пида-рашка. :lol:

Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Зображення

Клоун, в 1968г горели и Париж, и Прага, это были и студенческие протесты, и протесты против цензуры, а негритянские бунты были и после 1968.
Ты бы лучше рассказал почему демократические губернаторы вместе с сенаторами от демпартии помалкивпли когда антифа и блм летом громили и жгли города
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:11

  Schmit написав:
  unicdima написав:Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.
Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.
Нынешние США - дно.

Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?
А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа.

1)И администрация США стягивает войска в Вашингтон наезжая на человека сотрудничавшего с его основным адвокатом Джулиани. Ха-ха
2)Капитан очевидность изображая знатока истории забыл как при Обаме-Клинтонше совсем недавно разорвали посла США в Ливии как когда-то персы поступили с Грибоедовым.
Раньше бы за такое США стёрли страну с карты мира, а тут утерлись
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6978697969806981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.