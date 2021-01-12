Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место. Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного. В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу. Это Америка, детки! А не ваша задротная пида-рашка.
Libo написав:Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место. Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного. В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу. Это Америка, детки! А не ваша задротная пида-рашка.
Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.
Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века. Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет. Нынешние США - дно.
Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном? А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа.
Libo написав:Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место. Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного. В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу. Это Америка, детки! А не ваша задротная пида-рашка.
Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.
Клоун, в 1968г горели и Париж, и Прага, это были и студенческие протесты, и протесты против цензуры, а негритянские бунты были и после 1968. Ты бы лучше рассказал почему демократические губернаторы вместе с сенаторами от демпартии помалкивпли когда антифа и блм летом громили и жгли города
unicdima написав:Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века. Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет. Нынешние США - дно.
Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном? А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа.
1)И администрация США стягивает войска в Вашингтон наезжая на человека сотрудничавшего с его основным адвокатом Джулиани. Ха-ха 2)Капитан очевидность изображая знатока истории забыл как при Обаме-Клинтонше совсем недавно разорвали посла США в Ливии как когда-то персы поступили с Грибоедовым. Раньше бы за такое США стёрли страну с карты мира, а тут утерлись