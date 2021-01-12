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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6978697969806981 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 12 січ, 2021 21:48

Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.

В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.

Это Америка, детки!

А не ваша задротная пида-рашка.



Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.



Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.Это Америка, детки!А не ваша задротная пида-рашка.Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета. Libo 2

Повідомлень: 9220 З нами з: 14.11.11 Подякував: 366 раз. Подякували: 4151 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 22:53 unicdima написав: Libo написав: Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.

Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.

В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.

Это Америка, детки!

А не ваша задротная пида-рашка.



Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.Это Америка, детки!А не ваша задротная пида-рашка.Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.

Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.

Нынешние США - дно. Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.Нынешние США - дно.

Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?

А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа. Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа. Schmit

Повідомлень: 1893 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 23:03 Libo написав: Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.

Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.

В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.

Это Америка, детки!

А не ваша задротная пида-рашка.



Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.



Ребята ватаны, завязывайте тут пугать предстоящими "событиями" в Вашингтоне. Там все будет под контролем. Если кто и залупится, того очень быстро поставят на место.Там это делается просто и подобное было уже не раз. Ничего сверхествественного.В силу своей невежественности, ограниченности и крайней тупости, вы можете не знать о событиях 1968-1969 гг., когда город был практически захвачен восставшими, горел и был весь в барикадах. Докладываю, ничего страшного тогда не случилось. Вошла нацгвардия, надавала повстанцам по фаске и быстро навела порядок. Если эти в перьях с рогами трамписты попытаются повторить, им точно также надерут жёпу.Это Америка, детки!А не ваша задротная пида-рашка.Вашингтон 1968 года с высоты птичьего полета.

Клоун, в 1968г горели и Париж, и Прага, это были и студенческие протесты, и протесты против цензуры, а негритянские бунты были и после 1968.

Ты бы лучше рассказал почему демократические губернаторы вместе с сенаторами от демпартии помалкивпли когда антифа и блм летом громили и жгли города Клоун, в 1968г горели и Париж, и Прага, это были и студенческие протесты, и протесты против цензуры, а негритянские бунты были и после 1968.Ты бы лучше рассказал почему демократические губернаторы вместе с сенаторами от демпартии помалкивпли когда антифа и блм летом громили и жгли города Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4460 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 23:11 Schmit написав: unicdima написав: Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.

Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.

Нынешние США - дно. Купи себе календарь, сейчас не 60-е прошлого века.Америка уже совсем не та, Америка выродилась, в нынешней Америке полицаи на коленях стоят перед нигерами-наркоманами, нынешняя Америка потеряла всякий авторитет в мире, уже все знают, что американцев можно спокойно щемить и тебе за это ничего не будет.Нынешние США - дно.

Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?

А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа. Шо, обидели зеленую дубинушку и сразу США стали дном?А ведь это сделала пока еще действующая администрация Трампа.

1)И администрация США стягивает войска в Вашингтон наезжая на человека сотрудничавшего с его основным адвокатом Джулиани. Ха-ха

2)Капитан очевидность изображая знатока истории забыл как при Обаме-Клинтонше совсем недавно разорвали посла США в Ливии как когда-то персы поступили с Грибоедовым.

Раньше бы за такое США стёрли страну с карты мира, а тут утерлись 1)И администрация США стягивает войска в Вашингтон наезжая на человека сотрудничавшего с его основным адвокатом Джулиани. Ха-ха2)Капитан очевидность изображая знатока истории забыл как при Обаме-Клинтонше совсем недавно разорвали посла США в Ливии как когда-то персы поступили с Грибоедовым.Раньше бы за такое США стёрли страну с карты мира, а тут утерлись Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4460 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 03:06 Re: Політичні дискусії

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/darkmarket-worlds-largest-illegal-dark-web-marketplace-taken-down По ходу Украину взяли в большую игру stm

Повідомлень: 2661 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6978697969806981 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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