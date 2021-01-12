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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6979698069816982

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:26

  bevzaalex написав:
  Libo написав:
пьяное полено

Скажи мне, буратина, зачем пелоси требует от пенса в 24ч приступить к импичменту, если все так хорошо и честно, пусть досидел бы уже эти считанные дни?
куда торопиться?

Https://www.toddstarnes.com/politics/pe ... t-or-else/
и зачем?


подгорает просто у истинных дерьмократов. :twisted:
эталон, плять, демократии, свобод и ценностей в мире :mrgreen: да-да, уже верю и молюсь :mrgreen:
Единственное, что еще сдерживает от лишних гневных слов - так это то, что пока еще держу их валюту.

Интересно, когда там Бидон Леонид Илич соизволит приехать в гости к верным папуасам? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:55

Зрада-то какая... У депутата от "Евросолидарности" Порошенко и одного из ключевых спикеров политсилы, Ирины Геращенко, Facebook... на русском. Об этом свидетельствует не только скриншот, но и ответ техподдержки соцсети. Геращенко жаловалось на использование ее фото мошенниками.

Ирина, погодите, а как же крики-вопли в поддержку тотальной украинизации? Или это лицемерие для простолюдинов, а "господам" все можно? Как и Петру Порошенко в кругу семьи говорить на русском?


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