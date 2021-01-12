Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
подгорает просто у истинных дерьмократов. эталон, плять, демократии, свобод и ценностей в мире да-да, уже верю и молюсь Единственное, что еще сдерживает от лишних гневных слов - так это то, что пока еще держу их валюту.
Интересно, когда там Бидон Леонид Илич соизволит приехать в гости к верным папуасам?
Зрада-то какая... У депутата от "Евросолидарности" Порошенко и одного из ключевых спикеров политсилы, Ирины Геращенко, Facebook... на русском. Об этом свидетельствует не только скриншот, но и ответ техподдержки соцсети. Геращенко жаловалось на использование ее фото мошенниками.
Ирина, погодите, а как же крики-вопли в поддержку тотальной украинизации? Или это лицемерие для простолюдинов, а "господам" все можно? Как и Петру Порошенко в кругу семьи говорить на русском?