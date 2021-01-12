Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
подгорает просто у истинных дерьмократов. эталон, плять, демократии, свобод и ценностей в мире да-да, уже верю и молюсь Единственное, что еще сдерживает от лишних гневных слов - так это то, что пока еще держу их валюту.
Интересно, когда там Бидон Леонид Илич соизволит приехать в гости к верным папуасам?
Зрада-то какая... У депутата от "Евросолидарности" Порошенко и одного из ключевых спикеров политсилы, Ирины Геращенко, Facebook... на русском. Об этом свидетельствует не только скриншот, но и ответ техподдержки соцсети. Геращенко жаловалось на использование ее фото мошенниками.
Ирина, погодите, а как же крики-вопли в поддержку тотальной украинизации? Или это лицемерие для простолюдинов, а "господам" все можно? Как и Петру Порошенко в кругу семьи говорить на русском?
Под бан Фейсбука снова попала ботоферма Петра Порошенко.
"Мы удалили 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. Наше расследование выявило связи как с партией "Европейская солидарность", так и с украинской неправительственной организацией "Справа Громад" (дочерняя организация "ЕС" - Ред.)", - говорится в сообщении ФБ.
По данным соцсети, группы получили бан за "недостоверное поведение".
Отметим, это уже не первый крупный удар по бот-империи Порошенко. Минувшим детом соцсеть снесла 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, которые разгоняли информацию по заказу экс-президента. В раскрутку этой сетки было вложено около 2 млн долларов.
опередил комментов от порохоботов наверное не стоит ждать?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:видалили комменти порохоботів на цьому форумі?
Ти хоч одного порохобота тут бачив? Для зелебобіків - боти ті, хто отримує зарплату за пости.
Лепэн, если ваш узел сети еще не разоблачили, то готовьтесь, что деньги "из тумбочки" закончатся. Удивительно, что так долго продержались, но постов стало заметно меньше - видимо "тарифный план" поменяли с количества на "качество"
sequence написав:если ваш узел сети еще не разоблачили, то готовьтесь, что деньги "из тумбочки" закончатся. Удивительно, что так долго продержались, но постов стало заметно меньше - видимо "тарифный план" поменяли с количества на "качество"
Секта свідків рептілоїдів вірять в чіпування, відсутність пандемії, пласку Землю, порохоботів і руській мір. І за Зеленського вони теж голосували. Патамучто лошари.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
sequence написав:если ваш узел сети еще не разоблачили, то готовьтесь, что деньги "из тумбочки" закончатся. Удивительно, что так долго продержались, но постов стало заметно меньше - видимо "тарифный план" поменяли с количества на "качество"
Секта свідків рептілоїдів вірять в чіпування, відсутність пандемії, пласку Землю, порохоботів і руській мір. І за Зеленського вони теж голосували. Патамучто лошари.
сглазил. Качество все то же. Вспоминается, что пару лет назад временами даже что-то грамотное писали. Видимо, копипастили, увы
Schmit написав:И тут Обэмэ отличился. Этот подлец до сих пор в подъездах гадит, дороги разрушает, тарифы повышает, а теперь еще печеньками Нуланд праворадикалов, кюанонов и прочих "Смелее! Смелее!" в капитолий заманил. Пан Шапо, а вы часом не из общества плоской земли?
Нет, Шмидт, в отличие от вас я за этим летентным братаном-мусульманином Бараком Хусейновичем Обамой давно слежу,начиная с того времени как он вылез как черт из табарки и долго не мог доказать рождение на территории США до 2011г когда с его помощью был подожжен Ближний Восток и к власти пришли ненадолго его братаны-мусульмане Что касается тарифов, то это все давно в отчетах Порошенко перед Байденом в пленках Деркача. Потому эта шобла еще даже формально непришедшая к власти в США уже начала мстить тем кто показал их истинное лицо и лицо их союзников в Украине. При упоминании Капитолия в США и майданов Украине,Грузии,Киргизии и т.д. самые честные любители "демократических ценностей" говорят о двойной морали, и только такие , как бы это помягче сказать, как вы не видя очевидных вещей будете молиться дальше на то, что было дискредитировано в ходе последних президентских выборов в США