Додано: Сер 13 січ, 2021 15:02

Schmit написав: И тут Обэмэ отличился. Этот подлец до сих пор в подъездах гадит, дороги разрушает, тарифы повышает, а теперь еще печеньками Нуланд праворадикалов, кюанонов и прочих "Смелее! Смелее!" в капитолий заманил.

Пан Шапо, а вы часом не из общества плоской земли? И тут Обэмэ отличился. Этот подлец до сих пор в подъездах гадит, дороги разрушает, тарифы повышает, а теперь еще печеньками Нуланд праворадикалов, кюанонов и прочих "Смелее! Смелее!" в капитолий заманил.Пан Шапо, а вы часом не из общества плоской земли?

Нет, Шмидт, в отличие от вас я за этим летентным братаном-мусульманином Бараком Хусейновичем Обамой давно слежу,начиная с того времени как он вылез как черт из табарки и долго не мог доказать рождение на территории США до 2011г когда с его помощью был подожжен Ближний Восток и к власти пришли ненадолго его братаны-мусульманеЧто касается тарифов, то это все давно в отчетах Порошенко перед Байденом в пленках Деркача. Потому эта шобла еще даже формально непришедшая к власти в США уже начала мстить тем кто показал их истинное лицо и лицо их союзников в Украине.При упоминании Капитолия в США и майданов Украине,Грузии,Киргизии и т.д. самые честные любители "демократических ценностей" говорят о двойной морали, и только такие , как бы это помягче сказать, как вы не видя очевидных вещей будете молиться дальше на то, что было дискредитировано в ходе последних президентских выборов в США