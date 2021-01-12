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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:03
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Schmit
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10
Schmit написав:
А чем он отличается от Фарион и Дроздова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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