Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6979698069816982 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 13 січ, 2021 15:03 Schmit

Повідомлень: 1896 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10 Schmit написав:



А чем он отличается от Фарион и Дроздова? А чем он отличается от Фарион и Дроздова? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4466 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17 Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:



Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.

Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.

Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію. andrijk777

Повідомлень: 2772 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31 shapo написав: Schmit написав:



А чем он отличается от Фарион и Дроздова? А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке? А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке? Schmit

Повідомлень: 1896 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33 andrijk777 написав: Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:



Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.

Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.

Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію. Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.



Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215 , профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:

1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors . На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?

4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно

5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень объективно и честно как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому Самовлюбленный тип, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень объективно и честно как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4466 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 16:42 Schmit написав: shapo написав: А чем он отличается от Фарион и Дроздова? А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке? А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке?



Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.

Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.

Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4466 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6979698069816982 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор