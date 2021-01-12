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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6979698069816982

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:03

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10

  Schmit написав:


А чем он отличается от Фарион и Дроздова?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17

Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:

Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31

  shapo написав:
  Schmit написав:


А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33

  andrijk777 написав:Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:

Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.


Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:
1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов
2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?
3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?
4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно
5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень объективно и честно как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:42

  Schmit написав:
  shapo написав:А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке?


Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.
Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.
Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил
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shapo
 
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