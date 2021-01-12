А чем он отличается от Фарион и Дроздова?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17
Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:
Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33
Самовлюбленный тип
1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -
2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?
3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?
4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно
5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень объективно и честно как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:42
Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.
Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.
Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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