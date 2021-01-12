Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33

andrijk777 написав: Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:



Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.

Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.

Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію. Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.

Самовлюбленный тип, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень "объективно" и "честно" как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому6) О "объективном" твиттере