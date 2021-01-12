А чем он отличается от Фарион и Дроздова?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17
Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:
Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33
Самовлюбленный тип
1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -
2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?
3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?
4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно
5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень "объективно" и "честно" как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому
6) О "объективном" твиттере
Востаннє редагувалось shapo в Сер 13 січ, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:42
Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.
Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.
Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:05
Предполагаю, что бидона будут возить также, как и речи ему псаки. Естественно, в случае коронования.
Те украинские папуасы, кто за него топит, не понимают маленькую деталь.
РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.
Прямые конфронтации в прошлом, Слава ЯО, ну и Украине Слава!
самособой
пс. да, баксы, как и евро, стремненький актив, но практически безальтернативный на данный момент, за редкими исключениями.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:10
У дойчебанка видать дела идут очень хорошо, раз он может списать 300лямов долгов Тузу.
Мои поздравления, Дональд. Хороший ход! С приобретением.
Вам дойчебанк клиенты и держатели, сочувствия и *всего хорошего тм*
Держитесь (с
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:41
Re: Політичні дискусії
Ті папуси, які вірили в перемогу Трампа чи в перемогу Медведчука, здогаюуються, що Байден зажме Пуйлу яйки, як ніхто інший, і йому вже буде не до України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:13
А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така?
Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос.
Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.
Так, Трамп призивав.
Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.
Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!
Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.
Не зрозумів 4) 5) аргументи.
По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.
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